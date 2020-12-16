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Бывшая помощница Трампа дала совет новому президенту США о том, как относиться к России

Избранного президента США Джо Байдена признали не относиться к России также презрительно, как это делал Барак Обама и «думать иначе».

Такое мнение высказала бывшая помощница Трампа и президент Белого дома по России и Европе Фиона Хилл, пишет 16 декабря NYT. Она считает, что Байдену нужно придерживаться «иного подхода к Москве». Хилл привела пример Обамы, который не относился к России серьезно, называл страну региональной державой и не хотел «думать о ней слишком много». Но с тех пор, считает экс-директор, «мир полностью изменился и придется думать иначе».

Выборщики официально подтвердили победу Байдена накануне. Его поздравил президент Владимир Путин.

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