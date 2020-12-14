Санта-Клаус доставит подарки, несмотря на пандемию. ВОЗ заверила, что у него иммунитет к COVID-19

Санта Клаус, несмотря на свой возраст, имеет иммунитет к COVID-19 и будет лично развозить подарки детям по всему миру. Об этом 14 декабря заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.



«Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке. И многие главы государств по всему миру заявили нам, что они облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта Клаус мог войти в их воздушное пространство. Так что он доставит все подарки», — сказала она (цитата по РИА Новости).