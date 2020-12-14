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Жителям севера Петербурга вернули свет. Вечер при свечах продлился полтора часа

Обеспеченный нарушением на кабельной линии романтический вечер жителей Выборгского района Петербурга продлился полтора часа. Специалисты закончили ремонт и вернули свет в их квартиры.

Как сообщает в пресс-службе «Россети Ленэнерго» 14 декабря, подача электроэнергии возобновилась в 20:59.

Как ранее писала «Фонтанка», петербуржцы пожаловались на отсутствие света примерно в половину восьмого вечера. По их словам, он пропал в нескольких домах на проспекте Художников и Придорожной аллее. В общей сложности в зону отключения попали пять жилых зданий. Причиной стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ.

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Комментарии (2)

Nafanka
Фигаси! "Дважды в одну воронку бомба попала!" (с) за последнюю неделю! Вот людям-то не везёт! Гнать к чертям собачьим эту новую пену, что сейчас электричеством в СПб рулит! При...дедушке бы расстреляли за такое, как за саботаж... а СЧАС -хоть бы хны и пошли вы все в/на... потерпите! И без отопления, и без света, и без воды, и без канализации, и без ЕлИстРИчества... ))) Ну чё? Демократия и либерализЬмА... Завоевали... ай-да маладца! )))
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