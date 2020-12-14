Фото: Скриншот с сервиса youtube.com/ LandFM

Стриминговая платформа Netflix показывает «Выпускной» — пестрый мюзикл со звездным составом и, видимо, главный международный релиз на новогодние праздники.

Только под конец года стало окончательно ясно, к каким переменам все-таки привели кинематограф карантин, переносы релизов и остановка производства. В декабре кинотеатры остались без одного из главных атрибутов праздничного сезона: вала пестрых, легкомысленных и привлекательных премьер, в диапазоне от диснеевских сказок до голливудских капустников ранга «Знакомства с Факерами». И ситуацией мгновенно воспользовался едва ли не самый массовый и одновременно значительный сериально-стриминговый мастер, автор «Позы», «Голливуда» и многих других успешнейших онлайн-хитов — Райан Мерфи.



В общем, и безо всякого карантина «Выпускной» был обречен на успех: Мерфи перенес на экран один из самых громких бродвейских мюзиклов последних лет, вышедший в 2018 году и заполучивший разом номинации на все мыслимые премии «Тони» и Drama Desk. Спектакль правда выдающийся. С одной стороны, очень, чрезмерно легкомысленный и бойкий — с кучей музыки, шуток и плясок. С другой — на сюжет острый до невозможности, раздражающий и неудобный — что в Штатах, что в России (тем более).

Четверка нью-йоркских актеров-лузеров после очередного буйного провала, закрытия шоу и разгромных рецензий в прессе решают, что пора что-то менять в своей жизни. Например, привлечь к себе внимание широкой аудитории активной гражданской позицией. В поисках подходящей темы лицедеи шерстят «Твиттер» и обнаруживают идеальный материал: в провинциальном городишке на задворках штата Индиана подростков лишили выпускного. А все потому, что одна из девочек захотела пойти на праздник не с мальчиком, а с подружкой. Родители подняли шум, возмутились — как так, их детишечки будут плясать рядом с грешниками-развратниками! Ну, и запретили праздник вовсе. Актеры собирают чемоданы и мчатся в Индиану — устраивать митинги и пикеты, давать интервью и убеждаться в своей влиятельности. Конечно, на месте они убеждаются в том, что их слова вообще ничего не значат, слава ограничивается бродвейскими барами, а нравы жителей провинции куда жестче, чем казалось поначалу.

Этот богатейший материал Мерфи оформляет самым лучшим образом. Как и в культовой уже «Позе», он демонстрирует умение говорить самыми простыми и ясными образами про социальные дела, проблемы меньшинств, права человека быть собой. В «Позе» он таким образом заставлял даже самых традиционно мыслящих зрителей влюбляться в черных геев-транссексуалов. Здесь точно так же просто и ясно показывает — вот, девочка просто хочет на праздник, а зануды-взрослые воротят вокруг ее простых желаний черт-те какие фантазии и ломают подросткам весь кайф. Казалось бы, противоречащие друг другу линии — актеров-хайпожоров и провинциальной девочки-лесбиянки, изгнанной из дома, — он сводит так, что не придерешься. Стилистически решенный как образцовое шоу под салат оливье или тяжелое похмелье, «Выпускной» тихой сапой приучает и к терпимости, и к принятию чудаков — в общем, ко всему, к чему скучно и шумно призывают с трибун. А Мерфи умеет об этом говорить вот так, легко, изящно, прямиком в сердце каждому.

Но главный гвоздь программы «Выпускного» — конечно, компания актеров в исполнении отвязных суперзвезд. Мерфи выдает самые пестрые образы Мэрил Стрип, Джеймсу Кордену и Николь Кидман. Каждый из них едва ли не впервые в жизни (даже комик Корден) бешено, смело играют комедию — злую, смешную, точную. Стрип перевоплощается в самовлюбленную диву, эдакую пародийную Гурченко, которая везде найдет лучи прожекторов и место для дефиле, даже на провинциальном родительском собрании. Кидман жирными, размашистыми мазками пишет портрет разбитной дамочки-алкоголички, гремящий стыренными из мини-бара бутылочками в сумочке. Корден впервые — даром, что в комедиях всю жизнь снимается, — на полную катушку отрывается, играя толстяка-актера, мечтающего о больших драматических талантах и обладающего в равной степени непомерными амбициями и массивной корпуленцией. А уж когда эта троица пускается в пляс и начинает петь — туши свет: кажется, экран того гляди расплавится от лютой энергии соскучившихся в медленных и тяжеловесных ролях актеров.



«Выпускной» странным образом — едва ли не самое оптимистичное и радостное, что появлялось за уходящий год на экране. Как-то так вышло, что с самого января мир смотрел мрачные пророчества и воплощения смутных тревог, будь то «Довод» Нолана или бесчисленные карантинные исповеди. А под занавес, буквально под новогоднюю елку, Мерфи положил полное надежд, радости и веселья шоу — о том, что актеры всем страшно нужны, что люди друг друга могут прекрасно понять, и все байки про разрыв коммуникаций и новое средневековье — просто страшные фантазии. Благодаря «Выпускному», в 2021 можно смело входить хоть с какой-то надеждой и, в конце концов, буйным и шумным весельем.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»