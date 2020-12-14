Охота за бизнесом, незаконно захватившим городское имущество, прошла для чиновников комитета по контролю за имуществом Петербурга в жанре хоррор. Как сообщили 14 декабря в ведомстве, его сотрудники совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» выселили из подвала дома в переулке Джамбула организатора развлекательного квеста.
По информации «Фонтанки», речь идет о квесте-перформансе «Мясная лавка». Организаторы обещают клиентам «безумное сочетание "хоррор" и "экшн" элементов». «Мясная лавка» — на первый взгляд простой магазин в центре Питера. Вы зашли туда, чтобы купить стейк на ужин. Но что-то в заведении явно не так... Санитарные нормы тут грубо нарушены, ну а продавец, наоборот, слишком вежливый... однако, в чем подвох, вы догадываетесь слишком поздно!» — говорится в описании.
Предприниматели предъявили чиновникам договор субаренды, но, как выяснилось, прав на него бизнес не имел. «В отношении указанного помещения договоров аренды с городом не заключалось», — отметили чиновники.
Пользователю была предоставлена возможность забрать имущество самостоятельно: под контролем сотрудников ЦПЭИГИ организаторы вывезли зловещий реквизит.
«В настоящее время помещение освобождено. По предварительной информации, объект нежилого фонда городом будет передан для размещения религиозной организации», — отметили в ККИ.