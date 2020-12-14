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«Вот и на Первом канале прозвучала история про Новичок». В КВН прошла шутка про отравление Навального

Команда КВН «Русская дорога» из Армавира пошутила про отравление российского оппозиционера нервно-паралитическим веществом.

«Да ты представляешь, как это СМИ сейчас раздуют? На глазах депутата новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует!», — такая шутка прозвучала в исполнении команды «Русская дорога».

В скетче новичок команды бьет капитана Алексей Кривеня, чтобы занять его место. Фамилия Навального в шутке не используется.

Алексей Навальный в своем Telegram написал, что видел шутку. «Вот и на Первом канале прозвучала история про Новичок», — отметил оппозиционный политик.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

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Комментарии (2)

Владислав М
Теперь команде КВН запретят выступление?
Капитан Очевидность2
КВН? Первый канал?
Кто вообще это ещё смотрит?

У Навального это такие осложнения от новичка что ли начали проявляться, что он такое стал смотреть?
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