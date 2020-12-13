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В Чечне за сутки зафиксировано два землетрясения

В Чечне зафиксировали второе землетрясение за сутки. О сейсмособытии магнитудой 4,1 в 14.30 13 декабря сообщает региональное управление МЧС. Первые толчки магнитудой 5,6 жители республики ощутили в 00.30.

«В 14:40 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведений о каких-либо последствиях не поступало»,— цитирует МЧС ТАСС.

Эпицентр первого землетрясения также находился Урус-Мартановском районе. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду не в 5,6, а в 4,7. По данным учёных, эпицентр землетрясения находился в 11 км к югу от Грозного на глубине 10 км. Очевидцы рассказали, что толчки ощущались не только в Чечне, но и в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

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Комментарии (8)

261697121
Земля не может выдержать
Павел Павлов
А что можно писать под новостями с Чечни?
altnec
Нет таких данных по Северному Кавказу. Стабильность умеренная, как и каждый день.
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