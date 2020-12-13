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Полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя ВАЗа под Петербургом

Сотрудникам ГИБДД пришлось достать из кобуры табельное оружие, чтобы остановить нарушителя в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 13 декабря около 3 ночи в деревне Горбунки для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ. Водитель вышел и побежал в сторону от машины.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД было применено табельное оружие: сделан предупредительный выстрел в воздух. 24-летний мужчина, с внешними признаками алкогольного опьянения, был задержан у дома 8 деревни Горбунки Ломоносовского района, после чего был направлен на прохождение медицинского освидетельствования. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности», — рассказали в главке.

В Петербурге, напомним, ищут Андрея, который за «Юноной» стрелял из АК.

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Комментарии (10)

читатель№1
удивляюсь, как гонки с гаи не приняли массовый характер: "решается вопрос о возбуждении административного дела" - под это формулировкой кроется штраф в 500 рублей. На картинге 5 минут покататься - 2тр, а тут за 500 адреналина масса, воспоминания! трупов можно правда наделать, но и тут закон в помощь: год-два условно, и машину продать в качестве компенсации. Нет ничего лучше сафари на российских дорогах!
Мойше
Пора оснастить бравых полицейских гранатометами.
Тогда уж точно никто не убежит.
yujinspb2
Фонтанка, поменяйте уже программёров своих, ссылки можно ждать до пенсии, ролики тоже открываются до неприличия долго.
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