Полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя ВАЗа под Петербургом

Сотрудникам ГИБДД пришлось достать из кобуры табельное оружие, чтобы остановить нарушителя в Ломоносовском районе Ленобласти.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 13 декабря около 3 ночи в деревне Горбунки для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ. Водитель вышел и побежал в сторону от машины.



«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД было применено табельное оружие: сделан предупредительный выстрел в воздух. 24-летний мужчина, с внешними признаками алкогольного опьянения, был задержан у дома 8 деревни Горбунки Ломоносовского района, после чего был направлен на прохождение медицинского освидетельствования. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности», — рассказали в главке.

