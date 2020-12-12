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В Купчино каршеринг снес забор и столб, но он не виноват

Каршеринговый автомобиль и «Тойота» столкнулись на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга днем 12 декабря. Обошлось без пострадавших.

Фото и видео с места аварии в соцсетях опубликовали очевидцы. Два автомобиля столкнулись на перекрестке Будапештской и Ярослава Гашека, один остался на дороге, а каршеринг улетел на тротуар. Машина снесла секцию забора и уронила столб.

В комментариях под фото один из пользователей представился водителем каршеринга и отметил, что аварийный комиссар «второй раз видит, что карш не виноват». Оба водителя целы.

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