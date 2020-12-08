Российскую вакцину-йогурт успешно испытали на животных

Испытания вакцины-йогурта от COVID-19 показали выработку антител у животных.
«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — цитирует 8 декабря заявление руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Суворова РИА Новости.
Ранее в РАН рассказали, что российские ученые создают необычный препарат от коронавируса, который можно будет употреблять в виде йогурта. Мукозальную вакцину разрабатывали на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
Сейчас перед учеными стоит задача проверить, что вакцина защищает от реального вируса. Подробнее об испытаниях и о том, какие еще необычные прививки готовят в Петербурге, читайте на «Докторе Питере».