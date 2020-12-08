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Российскую вакцину-йогурт успешно испытали на животных

Испытания вакцины-йогурта от COVID-19 показали выработку антител у животных.

«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — цитирует 8 декабря заявление руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Суворова РИА Новости.

Ранее в РАН рассказали, что российские ученые создают необычный препарат от коронавируса, который можно будет употреблять в виде йогурта. Мукозальную вакцину разрабатывали на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Сейчас перед учеными стоит задача проверить, что вакцина защищает от реального вируса. Подробнее об испытаниях и о том, какие еще необычные прививки готовят в Петербурге, читайте на «Докторе Питере».

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Комментарии (1)

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Вспомнился анекдот.

Корабль потерпел крушение. Выжить и добраться до острова удалось лишь американцу, немцу и русскому. Оказались, что на необитаемом острове абсолютно нет еды. Прошло три дня и американец, не выдержав голода, отрезал кусок своей ноги. Все трое поели. Ещё через три дня тоже самое сделал немец. Через неделю русский достаёт чл*н. Немец, увидев это, радостно говорит:

– Ох, сегодня будет колбаска!

Русский:

– Ага, сейчас будет тебе колбаска. По йогурту и спать!
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