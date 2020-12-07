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Футболист «Лестера» снес радужный флажок, празднуя забитый гол. ЛГБТ-активисты требуют наказания

Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди оказался в центре скандала после того, как необычным образом отпраздновал гол в матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед». 33-летний спортсмен в подкате снес ногой угловой флажок, окрашенный в цвета радуги в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Стойка флажка разлетелась в щепки. За это судья наказал Варди желтой карточкой, но ЛГБТ-активисты разглядели в этом гомофобный подтекст и потребовали более сурового наказания.

«Возможно, я немного знаю про это. Но Варди никогда не поступал так с обычными флагами. Как только флаг окрасили в радужный цвет в поддержку гей-прайда, он его уничтожил. Ужасный посыл. Я в бешенстве!» — написал пользователь под ником FauxniqueJenkins. Его запись получила более шести тысяч ретвитов и более двух тысяч лайков.

Отметим, что сразу после празднования гола с командой Варди попытался починить флажок, однако это не уберегло его от желтой карточки и гнева в социальных сетях.

Сам футболист пока никак не прокомментировал эту ситуацию, а футбольная ассоциация Англии не дала свою оценку эпизоду.

Радужный флажок на поле появился неслучайно: это ежегодная акция Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее суть — акцент на единстве в спорте вне зависимости от сексуальной ориентации. В АПЛ было много таких символов: например, все капитаны выходили на поле с ленточкой цветов радуги.

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Комментарии (16)

local_
Все 90 минут матча его раздражал этот флажок и он искал повод,чтобы его сломать. И не нашёл ничего лучшего чем забить гол и под этим предлогом совершил святотатство.))))
kоt-obormot
Я даже догадываюсь, как они его хотят наказать.
DEMOMON
А что, эти, недоразвитые тоже смотрят футбол?
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