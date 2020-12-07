Трехмесячный мальчик в Петербурге попал в больницу с отравлением. Пока его везли в стационар, его родителей доставили в отдел полиции

Малыша, родившегося в августе этого года, увезли в больницу с отравлением из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, скорую вечером 5 декабря в квартиру на Наставников вызвала 30-летняя мать ребенка. Она сообщила, что после кормления ребенок стал бледным, и она заметила у него задержку в дыхании.



Мальчика в состоянии средней тяжести положили в детскую больницу имени Раухфуса.



Полицейские, которые для разбора ситуации приехали в квартиру, нашли там родителей ребенка и пару патронов, про которые отец мальчика, 30-летний неработающий, сообщил, что позаимствовал их во время срочной службы на память.

