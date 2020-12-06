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Органы вскрыли хищение года. В Петербурге главврачу «ковидной» больницы вменяют заправку бензином

Силовики Петербурга нашли уникальный повод обыскать городскую больницу № 15: полгода назад главврач заправил приятеля бензином с корпоративной карты. Эта история о редком служебном рвении.

К утру 6 декабря «Фонтанке» позвонили уже несколько знакомых. Причем это были сотрудники транспортной полиции, ГУ МВД, прокуратуры города и даже один из ФСБ. Из Северо-Западного МВД на транспорте доносилось: «Мы не хотим иметь к этому отношение». Остальные, бросаясь фактами, возмущались действиями своих коллег исключительно непечатно.

По информации нашего издания, Северо-Западным следственным комитетом на транспорте в отношении главного врача Санкт-Петербургской городской больницы № 15 Новицкого и прочих неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК «Мошенничество с использованием должностного положения». Звучит обыденно неприятно, но «Фонтанка» вгляделась в масштаб.

В начале лета этого года организованная группа оперативников экономической полиции линейного отдела на водном транспорте взялась за анализ банковских карт, с которых несколько лет бензоколонка на Петровской косе заправляла катера. Силы были брошены не зря. Установлено: в июне с топливной карты городской больницы № 15 неустановленный злоумышленник заправился бензином «А95» на 12 тысяч 194 рубля 16 копеек. Дальнейшая проверка показала, что такое же произошло и летом 2019 года. В конце июня в бухгалтерию больницы пришли с осмотром, в постановлении которого было указано, что есть все признаки тяжкого преступления. С этого момента материал проверки рос и пух.

Были опрошены главный врач, главный бухгалтер и просто бухгалтер, водители, механики. Изымались ведомости, проводились юридические экспертизы. Выясняли даже, на каком топливе двигается личная машина Новицкого. Не повезло — оказалось, на дизеле. Заодно был изучен приказ об учетной политике больницы, где в пункте номер 4 указано, что главврач имеет право пользоваться данной топливной картой при условии, если в течение трех месяцев возмещает стоимость оплаты, и Новицкий деньги внес. Причем это не бюджетные средства, а хозрасчетные. То есть деньги от оказания больницей платных услуг.

Результаты расследования передавались в следствие, пересылались обратно с указаниями доработки, дожимались, тема обрастала мобильными эмоциями в виде звонков-удивлений- восклицаний. Наконец, 19 ноября проверка превратилась в антикоррупционное дело, и 4 декабря в бухгалтерию больницы исполнители явились с обыском по поводу тех же документов, что были забраны несколько месяцев назад.

Главный бухгалтер больницы Надежда Винокурова на вопрос журналиста ответила, что она давно не в себе от происходящего.

— Я не представляла, чтобы со мной, зная, какая нагрузка на больницу, в такой манере разговаривали бы люди в погонах, мол, все вы тут... Я не говорю уже о том, что я в положении и это заметно. Вижу, им есть чем заняться. Извините, — закончила она реплику.

Главный врач Андрей Новицкий сначала просил журналиста не писать: «Вы же знаете — органы сегодня всегда будут правы, я госслужащий…» Уступил.

«Я же, как и положено, возместил заем, — сказал он. — Доложил уже руководству, в комитет здравоохранения, там нарушений не видят, а оперативники ведут себя враждебно — приходят в больницу, за моей спиной рассказывают, что я вор, что мои подчиненные меня покрывают. Это как?

Мы с мая «ковидная» больница, из ковида ни разу не выходили. У нас корпус терапевтический оборудован под ковид, и в ближайшее время мы открываем еще один под ковид — хирургический корпус. Это отдельное семиэтажное здание. Только ковидных больных через нас прошло около 2 тысяч человек. 24 на 7 вкалывают 800 медиков, не считая другого персонала. 90 процентов врачей уже переболело. Я не понимаю, что происходит», — раздраженно говорит Андрей Новицкий, кстати, летом президент его наградил орденом Пирогова.

Если убрать рассуждения о том, какому ресурсу и зачем нужно в «военное» время сносить главврача, то сюрреализм «Фонтанка» увидела в комментарии Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Налоги, экономика, бизнес» в лице Павла Говорунова, защищающего Новицкого.

— Добавлю вам абсурда. Ясно, что, по нашему убеждению, никакого ущерба не существует, а значит, и дело возбуждено неправомерно. Но по версии же следствия — ущерб есть. Раз так, то должен быть потерпевший. То есть больница. Значит, Новицкий должен написать заявление. Продолжим — в теории это будет самооговор. Вот так и развлекаемся, — сказал защитник.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Фото: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Ифка
а в прокуратуру то дело передали? они же обвиниловку кропают.
nuga
Эту больницу давно пора потрясти.Люди мрут,жалобами заваливают родственники,а главврач и команда награждены орденом.Бензин вроде мелочь,но это ниточка,за которую можно размотать клубок и копнуть глубже до аномально высоких леталов. Слова главврача-это пафос прикрытия.Силовики работают по фактам без эмоций.
LiChaBaTa
Так это же полиция на ВОДНОМ транспорте. Эти намного одореннее своих обычных коллег. Там особые интеллектуалы работают.
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