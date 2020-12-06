Днем 6 декабря в редакцию «Фонтанки» поступило письмо от Леонида, отца пострадавшего ребенка. По его словам, около полудня его супруга переходила проезжую часть с дочерью и сыновьями напротив Свято-Исидоровского храма на проспекте Римского-Корсакова. Она и мальчики благополучно добрались до противоположной стороны дороги, а семилетнюю девочку сбил автомобиль курьера службы доставки еды Yami Yami. Пострадавшую госпитализировали.

Маленькую девочку госпитализировали после ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Ее отец говорит, что за рулем машины находился доставщик, а сотрудники компании, в которой он работает, отличаются быстрой ездой. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.

Как рассказал Леонид, предполагаемый виновник аварии скрываться не стал и остался дожидаться сотрудников полиции. «Все последующие его действия после инцидента были правильными, за исключением того, как он вел машину. <…> Я тут живу, здесь офис Yami Yami, они гоняют, как уроды», — отметил он. Отец пострадавшего ребенка добавил, что, возможно, автомобилист и не превышал, но точно не мог не заметить толпу людей, которые вышли после службы из храма.



Леонид также уверяет, что ДТП произошло на придомовой территории, где водители часто срезают дорогу, чтобы не стоять на светофоре. На вопрос корреспондента издания, держала ли его супруга их дочь за руку, когда они переходили проезжую часть, он ответил «нет».

В ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, ребенок с матерью переходили дорогу в неположенном месте. Курьер не успел затормозить, и произошло ДТП. Врачи осмотрели семилетнюю девочку и диагностировали у нее травмы средней степени тяжести.

