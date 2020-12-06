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Курьер сбил 7-летнюю девочку в центре Петербурга. Мама с мальчиками успели перейти дорогу

Маленькую девочку госпитализировали после ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Ее отец говорит, что за рулем машины находился доставщик, а сотрудники компании, в которой он работает, отличаются быстрой ездой. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.

Днем 6 декабря в редакцию «Фонтанки» поступило письмо от Леонида, отца пострадавшего ребенка. По его словам, около полудня его супруга переходила проезжую часть с дочерью и сыновьями напротив Свято-Исидоровского храма на проспекте Римского-Корсакова. Она и мальчики благополучно добрались до противоположной стороны дороги, а семилетнюю девочку сбил автомобиль курьера службы доставки еды Yami Yami. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: читатель «Фонтанки» Леонид

Как рассказал Леонид, предполагаемый виновник аварии скрываться не стал и остался дожидаться сотрудников полиции. «Все последующие его действия после инцидента были правильными, за исключением того, как он вел машину. <…> Я тут живу, здесь офис Yami Yami, они гоняют, как уроды», — отметил он. Отец пострадавшего ребенка добавил, что, возможно, автомобилист и не превышал, но точно не мог не заметить толпу людей, которые вышли после службы из храма.

Леонид также уверяет, что ДТП произошло на придомовой территории, где водители часто срезают дорогу, чтобы не стоять на светофоре. На вопрос корреспондента издания, держала ли его супруга их дочь за руку, когда они переходили проезжую часть, он ответил «нет».

В ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, ребенок с матерью переходили дорогу в неположенном месте. Курьер не успел затормозить, и произошло ДТП. Врачи осмотрели семилетнюю девочку и диагностировали у нее травмы средней степени тяжести.

Фото: читатель «Фонтанки» Леонид

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Комментарии (28)

VKuser189750944
"6 декабря в редакцию «Фонтанки» поступило письмо от Леонида, отца пострадавшего ребенка... "
"С какой целью он написал "Фонтанке" ???
Как рассказал Леонид, предполагаемый виновник аварии скрываться не стал и остался дожидаться сотрудников полиции."
Еще вопрос , кто виновник аварии ?!1
alexadmin
Возможно это их их бог наказал за нарушение ПДД.
OLiK
Вот этой фразой все сказано —«Леонид(отец) также поведал, что в том месте, где произошла авария, нет пешеходного перехода, но все срезают дорогу, чтобы не стоять на светофоре».
Ребёнок малолетний переходит дорогу в неположенном месте (КАК НАУЧИЛИ родители!) ,взрослый(мать) «где-то» ,а виноват конечно водитель,который не успел среагировать.
Учить малолетних детей переходить дорогу за руку со взрослыми и по переходу ,убедившись в безопастности перехода нужно ,как только ходить вне коляски начинает.И своим примерим показывать ,где и как переходить.Ибо из таких детей и вырастают подростки/взрослые ,выбегающие под колёса в любом удобном им месте с мотивацией «а до светофора/перехода же далеко/лень».
В этой истории искренне жаль постращавшего ребёнка и водителя.А родителям не помешает штраф еще дать и беседу о правилах дорожного движения от сотрудника ГАИ.
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