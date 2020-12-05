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Наталия Цендровская расскажет, как квартира Блока стала музеем

«Думаю, пора уже рассказать о тех событиях», — говорит экскурсовод, музейный работник, дипломант Анциферовской премии Наталия Цендровская. Звучит интригующе: получается, «пора» настала спустя 40 лет. 11 декабря слушаем онлайн-лекцию «Как создавался музей Александра Блока». 16+

Фото: spbmuseum.ru

В ноябре исполнилось 140 лет со дня рождения Блока и 40 лет музею в доме на берегу Пряжки, 22-24, или на Декабристов, 57 — там поэт жил последние девять лет. То, что Наталии Цендровской довелось участвовать в создании музея, она называет «несказанным везеньем». Музей открывался к 100-летию со дня рождения поэта, спустя почти 60 лет со дня его смерти — а еще были живы его соседи, они рассказали о последних днях Блока. Управдома в живых уже не было, но его вдова знала, казалось, все обо всех жильцах. Наталия Цендровская покажет фотографии квартиры еще не отреставрированной, не музейной — со слоями обоев, среди которых музейщики выискивали «блоковские». Расскажет о том, каким образом спустя столько десятилетий после смерти хозяина сохранились его вещи. А также — где жила бесстыжая Катька из поэмы «Двенадцать» («Мертва, мертва!/ Простреленная голова!»), почему в доме поселилось множество матросов, и как сами стены комментируют блоковские строки — причем это не «фигурально выражаясь», а буквально.

Слушаем о событиях 40-летней давности 11 декабря онлайн, начало в 19.30.

Александра Шеромова

Фото: spbmuseum.ru

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