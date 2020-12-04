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Из вод Дудергофки извлекли тело мужчины в свитере и джинсах. Его одевали уже после смерти

Личность мужчины, тело которого нашли в реке Дудергофка днем 3 декабря, устанавливает полиция Красносельского района. Осмотр погибшего озадачил следователей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря, накануне около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в реке в районе Полежаевского парка нашли утопленника. Тело извлекли из воды, где оно, судя по всему, пролежало около двух недель.

Погибший — мужчина, на вид лет 40–50, был одет в серый свитер, черные джинсы и черные ботинки, подходил под ориентировку о пропаже человека в октябре, но умер он явно много позже.

Еще больше озадачились силовики, когда одежду сняли с тела: в районе груди у мужчины было два ножевых ранения, но сам свитер был целый.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

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