Из вод Дудергофки извлекли тело мужчины в свитере и джинсах. Его одевали уже после смерти

Личность мужчины, тело которого нашли в реке Дудергофка днем 3 декабря, устанавливает полиция Красносельского района. Осмотр погибшего озадачил следователей.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря, накануне около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в реке в районе Полежаевского парка нашли утопленника. Тело извлекли из воды, где оно, судя по всему, пролежало около двух недель.



Погибший — мужчина, на вид лет 40–50, был одет в серый свитер, черные джинсы и черные ботинки, подходил под ориентировку о пропаже человека в октябре, но умер он явно много позже.

