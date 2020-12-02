Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Путь на чердак Эрмитажа — тот, что в Восточном крыле Главного штаба, — пролегает по боковой лестнице, которой пользуются обычные посетители. Только подняться нужно на несколько пролетов выше оградительной веревочки. Правда, перешагнуть ее можно будет лишь в компании экскурсовода. Прогулка на неизведанную территорию требует отдельного билета, она не входит в общий обзорный маршрут по комплексу. Ее запустили только на днях, с открытием выставки «Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности». Экскурсантам покажут пространство, похожих на которое в музее не было.



Со слов куратора выставки — младшего научного сотрудника сектора истории Главного штаба Екатерины Савищенко, формально пространство чердака обрело свой нынешний, довольно-таки парадный вид еще в 2014 году, когда в нем был завершен ремонт. Вот только проводить здесь выставки все эти годы «никто не решался» — несмотря на то, что уже были установлены стеклянные мостки, перила, лестницы и даже освещение.

Пока что лампы создают художественную подсветку для того, чтобы показать главный экспонат этой выставки — само пространство чердака. Оно стоит внимания: взгляд приковывают старые кирпичи, местами выложенные ступенчато, а также пересечения массивных деревянных балок и, конечно, сами своды: на некоторые участки пола наступать нельзя, чтобы не менять нагрузку — это уже внутренний (из двух) «слой» арки, а под ними — десятки метров воздуха и беззаботно гуляющая публика.

Местами в сводах можно увидеть отсутствие кирпичей — это не нарушение конструкции.

«Это, на самом деле, и вентиляция, и разгрузка давления на перекрытия, потому что тут все держится за счет своего собственного веса, — рассказывает Екатерина Савищенко. — Это первый слой, под ним небольшая пустота, строительный мусор XIX века, и потом уже вторая такая же арка, которая уже задекорирована. А дальше — улица».

Внимательные петербуржцы помнят, что арок на самом деле две: выставка проходит в дальней от Дворцовой площади. И в той ее половине, которая принадлежит музею. Так что посетители выставки будут ходить примерно над часами.

Первое, что увидит публика, — выделенный светом «пьедестал» с металлическим коробом в форме призмы, упирающейся одним концом в крышу, а другим — в пол. Это — световое окно. Таких на чердаке несколько, в одно из них можно заглянуть сбоку (дверца короба открыта): посмотрев вверх, увидишь за стеклом небо с извечными тучами, вниз — грани круглого плафона, за которыми уже — экспозиционный зал с посетителями.

«Теперь эта часть чердака — это часть музейного пространства, — рассказывает Михаил Пиотровский, чье обращение представлено на выставке в видеоформате. — Это наше музеологическое заявление: как показывать архитектуру, старинную архитектуру, инженерные особенности музея. Главный штаб — часть той энциклопедии, которой является Эрмитаж, и внутри неё тоже особая энциклопедия музейного дела».



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Что касается самой выставки, посвященной истории реконструкции Восточного крыла Главного штаба, она показывает документы о передаче зданий музею, фотографии дворов до реконструкции, афиши первых выставок в этих пространствах и приглашения на них, а также археологические находки.

Интересно, что ранее на месте здания гражданских министерств, которое появилось только в начале XIX века, была Немецкая слобода, где жили иностранцы — моряки, купцы, строители, парикмахеры, музыканты, — а также русские морские офицеры. Иноземцы привозили с собой диковинные курительные трубки и посуду, фрагменты которых нашли археологи при работах по реконструкции дворов и реставрации здания. Сейчас их можно увидеть в экспозиции на чердаке. Так же как и другие археологические находки — лапти, перья для ручки, замки, флакон духов, костяшку для игры в домино и игровую шашку.

Но самая неожиданная витрина на выставке посвящена вещам, забытым посетителями музея. Помимо предсказуемых солнечных очков, фотоаппарата и штатива, в ней — удостоверение члена экипажа воздушного судна KLM, студенческий билет и штопор.



В музее в забывчивости посетителей видят следствие влияния великого искусства, способного унести человека в другие миры и заставить забыть о насущном.

Кроме исторических экспонатов и информационных стендов в новом выставочном пространстве есть арт-объект — «Птица Будущего» Андрея Пунина. По замыслу она — олицетворение деятельности Эрмитажа в Главном штабе, само здание которого тоже в плане напоминает птицу. Силуэт птицы, на которую проецируются художественные изображения, — ультрасовременен и тем подчеркивает старину и значимость окружающего исторического пространства.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»