Финалист «Нацбеста» Александр Пелевин расскажет о закрытом городе Покров-17, загадочном Объекте и ширликах

17 декабря в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19) состоится презентация нового романа молодого петербургского писателя Александра Пелевина. Книга называется «Покров-17» и рассказывает о событиях, произошедших в одноименном закрытом городе. Начало в 19:30.

На вопрос о своей фамилии Александр Пелевин всегда отвечает одинаково: «Нет, не Виктор. Нет, не родственник. Да, по паспорту». Шутки над однофамильцем одного из самых известных российских писателей начали стихать больше года назад, когда роман Александра Пелевина «Четверо» произвел фурор в премии «Национальный бестселлер», выйдя в финал и почти вырвав победу у более именитого и опытного Андрея Рубанова.

В «Четверо» Пелевин обращался к наследию советской фантастики, сумев из жанровой вещи на стыке с детективом сделать вневременной текст о вечном. Та же тенденция прослеживается и в «Покрове-17».



В 1941 году в этом закрытом территориальном образовании шли бои за поселок Недельное. В 1993 году некий писатель попадает в Покров-17 и сталкивается с многочисленными странностями: непроглядной темнотой, мерзкими существами ширликами и загадочным Объектом. Всё это в итоге позволяет ему познать себя и свои страхи.



Задать автору вопросы о том, чем он вдохновлялся при написании книги, как придумал ширликов и раздражают ли его шутки про фамилию, можно будет 17 декабря в книжном магазине «Во весь голос» на улице Маяковского, 19. Начало в 19:30. Вход свободный. 18+



Елена Васильева

