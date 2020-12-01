Совокупное состояние российских миллиардеров за 2020 год выросло на полмиллиарда

Агентство Bloomberg во вторник, 1 декабря, обновило свой рейтинг 500 богатейших людей планеты. В нем 22 россиянина, и баланс их состояний практически не изменился за этот год, несмотря на все взлеты и падения.



Совокупное состояние всех россиян, входящих в топ-500, на 1 декабря составило почти 297 млрд долларов. Эта сумма рассчитана, исходя из рыночной капитализации принадлежащих бизнесменам акций.

По сравнению с 1 января разница невелика — всего плюс 486 млн долларов, однако это лишь «средняя температура по больнице», которая что мало говорит о том, как менялись состояния каждого из 22 российских миллиардеров.