Совокупное состояние российских миллиардеров за 2020 год выросло на полмиллиарда

Агентство Bloomberg во вторник, 1 декабря, обновило свой рейтинг 500 богатейших людей планеты. В нем 22 россиянина, и баланс их состояний практически не изменился за этот год, несмотря на все взлеты и падения.
Совокупное состояние всех россиян, входящих в топ-500, на 1 декабря составило почти 297 млрд долларов. Эта сумма рассчитана, исходя из рыночной капитализации принадлежащих бизнесменам акций.
По сравнению с 1 января разница невелика — всего плюс 486 млн долларов, однако это лишь «средняя температура по больнице», которая что мало говорит о том, как менялись состояния каждого из 22 российских миллиардеров.
На полюсах роста и потерь — Сулейман Керимов и Вагит Алекперов. Первый — кроме всего прочего, владелец крупнейшего российского золотодобывающего предприятия «Полюс золото», котировки которого за время кризиса сильно выросли. Совокупное состояние Керимова на сегодняшний день — 9,36 млрд долларов, и это почти вдвое больше, чем в начале года: прирост составил рекордные 4,29 млрд долларов.
Основной актив Вагита Алекперова — нефтяная компания «Лукойл». Мало какая отрасль пострадала в этом году сильнее, чем нефтянка, а лично Алекперов «обеднел» сразу на 5,67 млрд и потерял прошлогоднее место в тройке богатейших людей страны. Теперь стоимость принадлежащих ему акций оценивается в 16,6 млрд рублей.
Состояние самого богатого россиянина, Владимира Потанина, сократилось за год на 409 млн долларов. Теперь у него «всего» 27,6 млрд долларов, что делает его номером 44 в списке богатейших людей мира.
Возглавляет мировой рейтинг владелец Amazon Джефф Безос. За год стоимость его акций выросла на 70,7 млрд и теперь составляет 186 млрд долларов. Пожалуй, главная сенсация этого года — Илон Маск, который совершил колоссальный рывок в стоимости активов — сразу плюс 111 миллиардов. С состоянием в 138 млрд долларов он обогнал даже Билла Гейтса, который занимает теперь скромное третье место.