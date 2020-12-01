На проспекте Обуховской Обороны достроили Скорбященскую церковь. Отделку и роспись завершат в начале 2022 года

Основные строительные работы по воссозданию церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», которые с 2017 года ведутся на историческом фундаменте и в соответствии с оригинальным проектом храма, завершены. Об этом «Фонтанке» сообщили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Сейчас идет последний этап — работа над фасадами и внутренней отделкой храма на проспекте Обуховской Обороны будет завершена в начале 2022 года.
Внутри Скорбященской церкви идет восстановление монументальной живописи. В ближайшее время планируется приступить к изготовлению иконостаса. Прямо сейчас ведется работа над одним из декоративных элементов фасадов — уникальной мозаикой над главным и боковыми входами в церковь. При помощи современных технологий удалось установить, что историческая мозаика была выполнена в технике римской мозаики из тянутой смальты, популярной в России XVIII–XIX веков. После революции секрет данной технологии был утрачен, но специально для данного проекта художник-мозаичист Игорь Лаврененко разработал уникальную технологию. Ее особенность в том, что она позволяет достигать большой детализации изображения за счет малого размера составных элементов.
«Нам очень повезло, что сохранилось множество исторических документов: чертежи, разрезы и очень обширная фотофиксация церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», — рассказал Филипп Грибанов, представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. — Мы повторили все габариты, детали и даже материалы, которые использовались в конце XIX века. Чтобы достичь максимальной аутентичности, использовали особый связующий штукатурный раствор и кирпич ручной формовки. Если внимательно присмотреться к храму, двух одинаковых кирпичей не найти. Все это позволило воспроизвести исторический облик храма с большой точностью».
Важная особенность восстановления Скорбященского храма, по его словам, — работа на сохранившемся историческом фундаменте. Этот уникальный опыт фонд планирует использовать в работе над другими проектами, в частности это колокольня Смольного монастыря авторства Растрелли, по которой сейчас готовится историко-культурное и архитектурное обоснование.
Напомним, что церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» была построена в 1894–1898 годах. Архитекторы Александр фон Гоген и Александр Иванов выполнили ее в духе московско-ярославского зодчества XVII века. До 1932 года храм действовал, а в 1933 году его здание было разрушено и разобрано. Уцелела лишь часовня, построенная в начале XX века.
В 2012 году государственная историко-культурная экспертиза объекта признала исторический фундамент и сохранившиеся фрагменты церковного здания памятником регионального значения.