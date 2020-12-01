На проспекте Обуховской Обороны достроили Скорбященскую церковь. Отделку и роспись завершат в начале 2022 года

Основные строительные работы по воссозданию церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», которые с 2017 года ведутся на историческом фундаменте и в соответствии с оригинальным проектом храма, завершены. Об этом «Фонтанке» сообщили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Сейчас идет последний этап — работа над фасадами и внутренней отделкой храма на проспекте Обуховской Обороны будет завершена в начале 2022 года.

Внутри Скорбященской церкви идет восстановление монументальной живописи. В ближайшее время планируется приступить к изготовлению иконостаса. Прямо сейчас ведется работа над одним из декоративных элементов фасадов — уникальной мозаикой над главным и боковыми входами в церковь. При помощи современных технологий удалось установить, что историческая мозаика была выполнена в технике римской мозаики из тянутой смальты, популярной в России XVIII–XIX веков. После революции секрет данной технологии был утрачен, но специально для данного проекта художник-мозаичист Игорь Лаврененко разработал уникальную технологию. Ее особенность в том, что она позволяет достигать большой детализации изображения за счет малого размера составных элементов.