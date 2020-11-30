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В Мурино стыдят местного Гринча. Он украл ёлку и веру в людей

Житель Мурино ровно за месяц до Нового года решил обзавестись ёлкой. И, видимо, по причине того, что базары ещё не работают, пошёл на крайние меры — вырвал дерево с корнем из клумбы. Похититель праздничного символа попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись опубликовали 30 ноября.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Как сообщают пользователи соцсетей, маленькую ёлочку посадили у дома №10/1 по Охтинской аллее. Росла она спокойно, пока под покровом ночи 29 ноября к ней с мешком не подкрался некий мужчина. Он, убедившись, что вокруг никого нет, выкорчевал дерево и унёс к себе домой.

Жители Мурино и сочувствующие им петербуржцы, посмотрев видео, в комментариях пожелали вору много всего нехорошего в Новом году.

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Комментарии (4)

abitfrosty
Муринский Птуин Кривоногович
Anatolevich
Если люди есть - посадят новую - ёлок кругом как мух в новозе.
А если людей нет - тут два пути - или рыдать в сети или чиновники объявят закрытый тендер. Может и то и другое - и много!
kоt-obormot
Сынулик бидошки походу у папашки выклянчил квартирку в Мурино.
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