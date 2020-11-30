Житель Мурино ровно за месяц до Нового года решил обзавестись ёлкой. И, видимо, по причине того, что базары ещё не работают, пошёл на крайние меры — вырвал дерево с корнем из клумбы. Похититель праздничного символа попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись опубликовали 30 ноября.
Как сообщают пользователи соцсетей, маленькую ёлочку посадили у дома №10/1 по Охтинской аллее. Росла она спокойно, пока под покровом ночи 29 ноября к ней с мешком не подкрался некий мужчина. Он, убедившись, что вокруг никого нет, выкорчевал дерево и унёс к себе домой.
Жители Мурино и сочувствующие им петербуржцы, посмотрев видео, в комментариях пожелали вору много всего нехорошего в Новом году.