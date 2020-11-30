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Просила просто отпустить. Суд арестовал петербурженку, угрожавшую поджечь банку с порохом в детском клубе

Красногвардейский суд Петербурга 30 ноября отправил в следственный изолятор 40-летнюю Светлану Вимбу, которая в пятницу вечером угрожала поджечь банку с порохом в детском клубе.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, женщина обвиняется в хулиганстве с применением взрывчатых средств.

За две недели до инцидента в отношении Вимбы было возбуждено дело о грабеже. Тогда фигурантке суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако Светлана решила проигнорировать предписание и отправилась хулиганить в спортивный клуб «Кедр» на проспекте Ударников, 17. Там она грязно ругалась, сыпала угрозами и пыталась нагреть банку со 100 граммами пороха.

Светлана Вимба в Красногвардейском суде Санкт-Петербурга
Светлана Вимба в Красногвардейском суде Санкт-ПетербургаФото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В этот раз, несмотря на просьбы Вимбы просто отпустить её, суд прислушался к следствию и принял решение об аресте на 2 месяца. Масла в огонь добавило то, что женщина после своих угроз в спортклубе пыталась избавиться от банки с порохом и скрыться. Сейчас она проверяется на причастность к иным аналогичным преступлениям.

Светлана Вимба в Красногвардейском суде Санкт-Петербурга
Светлана Вимба в Красногвардейском суде Санкт-ПетербургаФото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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