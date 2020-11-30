Красногвардейский суд Петербурга 30 ноября отправил в следственный изолятор 40-летнюю Светлану Вимбу, которая в пятницу вечером угрожала поджечь банку с порохом в детском клубе.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, женщина обвиняется в хулиганстве с применением взрывчатых средств.
За две недели до инцидента в отношении Вимбы было возбуждено дело о грабеже. Тогда фигурантке суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако Светлана решила проигнорировать предписание и отправилась хулиганить в спортивный клуб «Кедр» на проспекте Ударников, 17. Там она грязно ругалась, сыпала угрозами и пыталась нагреть банку со 100 граммами пороха.
В этот раз, несмотря на просьбы Вимбы просто отпустить её, суд прислушался к следствию и принял решение об аресте на 2 месяца. Масла в огонь добавило то, что женщина после своих угроз в спортклубе пыталась избавиться от банки с порохом и скрыться. Сейчас она проверяется на причастность к иным аналогичным преступлениям.