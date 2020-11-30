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Последний день осени: смотрите, какой она была в фотографиях «Фонтанки»

Первое сентября в 2020 году прошло в непривычном формате — учителя в масках, родители — за забором. Но праздник знаний, несмотря на пандемию, состоялся
Первое сентября в 2020 году прошло в непривычном формате — учителя в масках, родители — за забором. Но праздник знаний, несмотря на пандемию, состоялсяФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Ограничения и рекомендации по безопасности не помешали петербуржцам насладиться золотой осенью
Ограничения и рекомендации по безопасности не помешали петербуржцам насладиться золотой осеньюФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Осень 2020 для многих горожан запомнилась как одна из самых теплых и солнечных
Осень 2020 для многих горожан запомнилась как одна из самых теплых и солнечныхФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Даже в самом конце октября пригородные леса и парки радовали яркими красками
Даже в самом конце октября пригородные леса и парки радовали яркими краскамиФото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив
Традиционно хорошая погода сменялась западными ветрами, угрозами наводнения, критическим подъемом воды в Неве и закрытием дамбы
Традиционно хорошая погода сменялась западными ветрами, угрозами наводнения, критическим подъемом воды в Неве и закрытием дамбыФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первые заморозки
Первые заморозкиФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первая слякоть
Первая слякотьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первый серьезный снегопад
Первый серьезный снегопадФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первое сентября в 2020 году прошло в непривычном формате — учителя в масках, родители — за забором. Но праздник знаний, несмотря на пандемию, состоялся
Первое сентября в 2020 году прошло в непривычном формате — учителя в масках, родители — за забором. Но праздник знаний, несмотря на пандемию, состоялсяФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Ограничения и рекомендации по безопасности не помешали петербуржцам насладиться золотой осенью
Ограничения и рекомендации по безопасности не помешали петербуржцам насладиться золотой осеньюФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Осень 2020 для многих горожан запомнилась как одна из самых теплых и солнечных
Осень 2020 для многих горожан запомнилась как одна из самых теплых и солнечныхФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Даже в самом конце октября пригородные леса и парки радовали яркими красками
Даже в самом конце октября пригородные леса и парки радовали яркими краскамиФото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив
Традиционно хорошая погода сменялась западными ветрами, угрозами наводнения, критическим подъемом воды в Неве и закрытием дамбы
Традиционно хорошая погода сменялась западными ветрами, угрозами наводнения, критическим подъемом воды в Неве и закрытием дамбыФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первые заморозки
Первые заморозкиФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первая слякоть
Первая слякотьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Первый серьезный снегопад
Первый серьезный снегопадФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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