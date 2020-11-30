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В центре Петербурга сын пошел на отца с ножом. Испугавшись, мужчина за несколько часов добрался до Москвы и там сдался полиции

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, в котором погиб 51-летний страховой агент.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, в правоохранительные органы сигнал о том, что в квартире дома 9/11 по улице Шкапина происходит бурная ссора, поступил около полуночи 29 ноября. Когда на место прибыл наряд, то обнаружил в квартире, которая сдавалась в аренду, 51-летнего мужчину с ножевым ранением в область сердца. Мужчину увезли в городскую больницу № 26, где он скончался во время реанимационных мероприятий.

По подозрению в нападении стали искать 29-летнего сына погибшего, который в соцсетях указывает, что работает в компании-провайдере.

Его искали даже с помощью служебной собаки, но в Петербурге не нашли. Около часа дня в воскресенье в Петербург позвонили коллеги из столицы. Они сообщили, что в отдел полиции по Головинскому району Москвы пришел мужчина с явкой с повинной в покушении на отца.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» УК РФ.

У мужчины есть семилетняя дочь. Он неравнодушный гражданин, если верить соцсетям, и с отцом до последнего времени состоял в неплохих отношениях.

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Комментарии (11)

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В понедельник с утра на Фонтанке явный недостаток адекватных комментаторов .
Cashmare
да чё вы, намана всё, удочерил навырост )) хорошо хоть не внучка лет эдак тридцати ))
Эрик Дрейван
Чёто не понятна.Как у 21летнего мужчины может быть 7летняя дочь ? Он представитель кочевого народа ?
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