В нижегородский детский дом едет проверка после того, как там отпраздновали День матери

Реагировать чиновникам пришлось на пост президента фонда «Жизнь без границ» Марины Ефимовой, размещенный на страницах организации в соцсетях. По мнению Ефимовой, подобные праздники в детском доме неуместны. По ее словам, петь песни про маму подопечным пришлось на репетиции. После вмешательства фонда концерт отменили, но запись с прогона якобы показали отдельно в каждой группе. «На запрос министерства образования о цели проведения этого концерта руководство ответило, что праздник матери входит в план воспитательной работы в учреждении для формирования семейных ценностей». Ефимова поделилась наблюдениями — у оставшихся без родителей детей надломлена семейная система и близость к родителям «ассоциируется с болью, а не со счастьем и благоденствием». «Именно боль, разочарование и презрение будут чувствовать дети, говоря правильные лозунги со сцены. Разговаривать об этом со сцены — это насилие над ребёнком, над его работой горя, которой не место на публике», — уверена Ефимова.



В комментариях нашлись и те, кто ей возразил. Девушка, представившись давним сотрудником детдома, упрекнула президента фонда в том, что человек, который бывает в учреждении «два-три раза за год» не может знать, что происходит внутри, а «словам детей не всегда можно верить». «Конечно, у наших деток есть обиды на матерей, но они ждут, когда мать позвонит, приедет, заберёт, и как светятся глаза ребёнка, когда мать поворачивается к нему лицом. Мы никогда не говорим, что мать плохая, всегда убеждаем, что мать одумается, что у неё сложная ситуация, что просто она слаба духом. Наши дети выйдут из детского дома, станут сами родителями, и разве плохо, что мы учим их почитать мам, бабушек, чтить традиции, знать и отмечать праздники, порой даже со слезами на глазах», — заключила автор комментария.

