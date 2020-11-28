«Зенит» не смог обыграть «Арсенал» в Туле

Вничью завершился матч 16 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Арсенал» (Тула) — «Зенит», проходивший в субботу, 28 ноября, в Туле. Команды за 90 минут игрового времени ни разу не смогли отличиться.



Таким образом, петербуржцы упустили возможность подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету сине-бело-голубых 32 очка.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде в рамках Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» 2 декабря.