«Это не красное слово, что уходят лучшие». В Москве умер главный гидронавт России Алексей Буриличев

Алексей Витальевич Буриличев родился в Ленинграде. У него три высших образования: Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Военно-морская академия имени Кузнецова и московская Военная академии Генштаба. Служил на атомных подводных лодках Северного флота. В 1996 году подлодка К-461 «Волк» под его командованием обнаружила и скрытно наблюдала в Атлантике за секретной американской субмариной с баллистическими ракетами. После тех событий президент Борис Ельцин присвоил Буриличеву звание Героя Российской Федерации. Впоследствии он был трижды награжден орденом Мужества.

По данным «Фонтанки», Алексея Буриличева госпитализировали несколько недель назад с подозрением на инфекционное заболевание и с распространенными в последнее время симптомами. Смерть наступила в 19.30 среды 25 ноября. Вице-адмиралу было 62 года.

В 2005 году Алексея Буриличева назначили начальником Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ). Это самое секретное подразделение ВМФ России, так называемый подводный спецназ. С назначением Буриличева в России возобновились глубоководные научные исследования и боевые операции, а развитие и строительство техники для гидронавтов стало одним из приоритетов военного кораблестроения.



Без грифа секретности известно, что Алексей Буриличев руководил научными исследованиями в Арктике, на подводном хребте Ломоносова, когда Россия доказывала в ООН принадлежность арктического шельфа.



В июле 2019 года Алексей Буриличев хоронил на Серафимовском кладбище экипаж сверхсекретной подлодки АС-34. Прощаясь он произнес слова, которые сегодня каждый подводник готов сказать про него самого:



«Трудно найти слова, потому что любое слово, оно не отразит тех всех чувств, которые испытывают все стоящие здесь родные, близкие, весь военно-морской флот, да и вся страна. Это не красное слово, что уходят лучшие. Это действительно были: «один из лучших экипажей» и «лучший экипаж». Они прошли через многое и любили свой корабль. Многие из них этот корабль строили и его испытывали. Я плавал с ними. Я знаю их. И мне очень трудно вот так прощаться с ними. Это были люди, отлично подготовленные и знающие свое дело».