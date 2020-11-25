Петербуржцы на сайте «Фонтанки» голосуют за лучшие в городе арт-пространства

На специальном сайте Премии идет голосование за лучшие компании, учреждения и проекты города. Только от мнения горожан зависит, кто получит престижную премию. Выбрать лучшего — на ваш взгляд — надо из десяти участников в каждой из 11 номинаций.



В топ-10 лучших арт-пространств города, по версии читателей «Фонтанки», вошли очень разные заведения, у каждого из которых своя история и своя аудитория. Но все вместе они создают свойственный Петербургу дух свободного искусства, поиска и стиля.

Кроме крупных пространств «Севкабель-Порт» или «Новая Голландия», в числе финалистов в этом году менее масштабные, но также очень заметные на культурной карте города «Этажи», «Эрарта». Есть в числе претендентов на победу и совсем небольшие, но не менее важные для Петербурга центры искусства: Kokon Space, BERTHOLD CENTRE, Arts Square Gallery, МЫВМЕСТЕ, Арт-подвалы Игоря Дембовского и АРТМУЗА.