Петербуржцы на сайте «Фонтанки» голосуют за лучшие в городе арт-пространства

На специальном сайте Премии идет голосование за лучшие компании, учреждения и проекты города. Только от мнения горожан зависит, кто получит престижную премию. Выбрать лучшего — на ваш взгляд — надо из десяти участников в каждой из 11 номинаций.
В топ-10 лучших арт-пространств города, по версии читателей «Фонтанки», вошли очень разные заведения, у каждого из которых своя история и своя аудитория. Но все вместе они создают свойственный Петербургу дух свободного искусства, поиска и стиля.
Кроме крупных пространств «Севкабель-Порт» или «Новая Голландия», в числе финалистов в этом году менее масштабные, но также очень заметные на культурной карте города «Этажи», «Эрарта». Есть в числе претендентов на победу и совсем небольшие, но не менее важные для Петербурга центры искусства: Kokon Space, BERTHOLD CENTRE, Arts Square Gallery, МЫВМЕСТЕ, Арт-подвалы Игоря Дембовского и АРТМУЗА.
«Для галереи основным показателем качества работы является признание специалистов. Это искусствоведы, сотрудники Русского музея, с которым мы соседи. Но также очень важно и признание публики, которая интересуется искусством, — рассказывает Михаил Сасонко, владелец Arts Square Gallery. — Мне нравятся люди, углубленные в искусство, осененные такой печатью: видно, что это интеллигентный человек, который глубоко понимает многие вещи, которому интересно то, что показывают. Второй тип — это молодежь. Что называется, с горящими глазами. Которые открывают для себя что-то новое, которые сами демонстрируют свое искусство. И мы им предоставляем возможность это делать».
Проголосовать за финалистов номинации «Арт-пространство» можно ЗДЕСЬ только до 30 ноября. После этого прием голосов остановится, начнется подведение итогов.