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Шотландия стала первой в мире страной, где женщинам гарантированы бесплатные прокладки и тампоны

Закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, необходимых во время менструации, приняли в Шотландии. Члены парламента проголосовали за законопроект единогласно.

Первый министр региона Никола Стерджен отметила в своём твиттере, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который очень важен для женщин и девочек.

Согласно принятой инициативе, шотландское правительство будет обязано создать схему, по которой все нуждающиеся смогут получать бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университетах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

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Комментарии (11)

Ajynfyrfujdyj
Социально-ориентированное государство. Шаг навстречу людям, хоть это всего лишь женщины, но всё же.
Noisymouse
Да, это новость точно международного уровня.
Alexander_5e4cfced16b74
от новости пованивает гендерным неравенством )
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