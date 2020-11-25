Шотландия стала первой в мире страной, где женщинам гарантированы бесплатные прокладки и тампоны

Закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, необходимых во время менструации, приняли в Шотландии. Члены парламента проголосовали за законопроект единогласно.



Первый министр региона Никола Стерджен отметила в своём твиттере, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который очень важен для женщин и девочек.



Согласно принятой инициативе, шотландское правительство будет обязано создать схему, по которой все нуждающиеся смогут получать бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университетах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

