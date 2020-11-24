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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Бивни мамонтов на 62 млн руб. хотели продать в иностранные коллекции двое якутян

Два жителя Якутска обвиняются в незаконном перемещении культурных ценностей через границу. Они неплохо подготовились: не просто нарубили бивни, но и справили бумаги (подложные) о том, что они якобы добыты родовыми общинами по специальным лицензиям.

Кадр из видео пресс-центра МВД России
Кадр из видео пресс-центра МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России

Как сообщает 24 ноября Дальневосточная транспортная прокуратура, по версии следствия, операцию проводила коммерческая организация — руководитель и его компаньон. Они знали, что останки мамонтов пользуются высоким спросом у зарубежных коллекционеров, приобрели у незаконных сборщиков более 4,6 тонны бивней. Целью был экспорт за границу.

Большую часть бивней распилили на небольшие куски, это позволило получить экспертное заключение об отсутствии у распилов культурной ценности и занизить размер госпошлины. Чтобы придать видимость законного происхождения бивней, изготовили подложные документы о том, что они якобы добыты по лицензиям родовой общины. Затем удалось получить разрешение на вывоз палеонтологических материалов через таможенную границу.

пресс-центр МВД России

В общей сложности «предприниматели» собирались вывезти 26 полных ископаемых бивней мамонтов и 854 их фрагмента. Они оцениваются в 62 миллиона рублей. Палеонтологическая судебная экспертиза признала, что все объекты являются редкими образцами фауны и представляют культурную ценность, а 14 целых экземпляров уникальны и хорошо сохранились, поэтому имеют ценность уровня музейных экспонатов.

Сотрудники органов федеральной безопасности в Приморском крае пресекли контрабандное перемещение культурных ценностей, товар изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). Исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение. Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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Комментарии (3)

Эрик Дрейван
Вроде как недра принадлежат народу а не кооперативу "Озеро".
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