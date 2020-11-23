Администрация ЦПКиО напомнила своим посетителям, что совы — хищники. А значит, пытаться подкормить их обычной едой — занятие бесполезное.
«Не пытайтесь подкормить сову традиционным кормом, она хищник и соблазнится она только на кусочки мясных деликатесов говядины», — написано в посте ЦПКиО во «ВКонтакте».
При этом, напоминают в администрации, совы — животные ночные, а днем они просто отдыхают.
«Совы не опасны для человека. Более того: большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Поэтому максимум, что вы можете сделать, так это запечатлеть ее на камеру и помахать ей рукой», — заключили в ЦПКиО.
Напомним, на днях зоолог Павел Глазков рассказал о совах, обнаруженных им в ЦПКиО, а петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял, как новыми обитателями парка заинтесовались белки.