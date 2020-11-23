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В ЦПКиО рассказали, как соблазнить сову. Выбор придется сделать в пользу деликатесов

Администрация ЦПКиО напомнила своим посетителям, что совы — хищники. А значит, пытаться подкормить их обычной едой — занятие бесполезное.

«Не пытайтесь подкормить сову традиционным кормом, она хищник и соблазнится она только на кусочки мясных деликатесов говядины», — написано в посте ЦПКиО во «ВКонтакте».

При этом, напоминают в администрации, совы — животные ночные, а днем они просто отдыхают.

«Совы не опасны для человека. Более того: большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Поэтому максимум, что вы можете сделать, так это запечатлеть ее на камеру и помахать ей рукой», — заключили в ЦПКиО.

Напомним, на днях зоолог Павел Глазков рассказал о совах, обнаруженных им в ЦПКиО, а петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял, как новыми обитателями парка заинтесовались белки.

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Комментарии (4)

alexadmin
А белок они едят?
hedgehog_
давайте не надо всем тащиться в парк. то вам не невский и не дворцовая.
Агроном аэродрома
как соблазнить сову:
1. Оплатить вход в парк
2. Соблазнить сову.
:)
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