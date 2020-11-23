Администрация ЦПКиО напомнила своим посетителям, что совы — хищники. А значит, пытаться подкормить их обычной едой — занятие бесполезное.



«Не пытайтесь подкормить сову традиционным кормом, она хищник и соблазнится она только на кусочки мясных деликатесов говядины», — написано в посте ЦПКиО во «ВКонтакте».



При этом, напоминают в администрации, совы — животные ночные, а днем они просто отдыхают.