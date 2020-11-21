Как только стала «жизнь прекрасна», отсидевшего за убийство петербуржца снова задержали. Его потерял надзиратель, а выдал билет на поезд

Отсидевший за убийство петербуржец был объявлен в розыск, потому что не показывался надзирателям. Его поймали на вокзале, когда он собирался сесть в поезд до Белгорода.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, оперативники накануне высмотрели в толпе на платформе разыскиваемого. Он пришел на вокзал к отправлению поезда и, видимо, особо не прятался. Теперь же ему может грозить новое уголовное дело — по статье об уклонении от административного надзора. Максимум еще год лишения свободы.

Надзор за ним был установлен в 2017 году вскоре после освобождения из колонии №7 в Петербурге. Ему нельзя было появляться на массовых мероприятиях, выходить из дома ночью и далеко уезжать без уведомления. Через два года в список запретов добавилось посещение кафе и баров: несколько раз бывшего арестанта ловили на улице пьяным. С апреля прошлого года он перестал приходить в полицию на отметку и вскоре был объявлен в розыск. 18 ноября 2020 года стало известно, что он купил билет в Белгород. Через два дня его задержали.