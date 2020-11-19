FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Прокуратура Ленобласти добилась отмены УДО для героя «Бандитского Петербурга» Олега Маковоза

Апелляционная инстанция удовлетворила протест прокуратуры на решение Тосненского городского суда, который разрешил одному из лидеров «братской» ОПГ Олегу Маковозу выйти досрочно. Он был осужден на 23 года за заказные убийства и похищения.

Об этом 19 ноября сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу региональных судов.

Суд в Тосно летом этого года удовлетворил ходатайство 51-летнего Маковоза об освобождении раньше на 7 лет. Но решение оспорило надзорное ведомство.

Олег Маковоз, известный еще как Маклауд, был задержан в 2004 году. Через пять лет его осудили за организацию убийства генерального директора компании «Татинвестнефтегазстрой» Рустама Равилова, известного как Рома Маршал, который был расстрелян летом 2003 года. Также ему вменялось покушение на убийство депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение директора Корниловского фарфорового завода и вымогательство. Суд приговорил Маковоза к 23 годам колонии строгого режима. Выйти на лидера группы уголовному розыску удалось, склонив к сотрудничеству одного из киллеров Дениса Долгушина.

Родившийся в Иркутской области Олег Маковоз официально был руководителем петербургского фонда содействия гуманитарным программам, возглавлял охранную фирму «Стронг». В 2003 году баллотировался на выборах в Госдуму от Народной партии. Предполагается, что он был одной из центральных фигур организованной преступной группировки из города Братска (Иркутская область), действовавшей в период «бандитского Петербурга». Их связывали с громким убийством Константина Яковлева, по прозвищу Могила, и подготовкой покушения на главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний