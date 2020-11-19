В Петербурге активисты провели перформанс для привлечения внимания властей к незаконной свалке на заднем дворе домов 14–19 по улице Тельмана. Среди покрышек появились таблички с изображением уток с подходящими именами «Безразличие», «Равнодушие». «Безучастность». Об этом 19 ноября сообщает отделение партии «Яблоко» в Невском районе.
Авторы перформанса — члены местного «яблочного» отделения Максим Леонов и муниципальный депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин.
«Нами было обнаружено бесчисленное количество старых покрышек и пластика с остатками химических веществ; старая мебель, строительный мусор, оплётка от кабелей и прочее, — рассказали активисты. — Но реки химикатов совершенно не заботят первых лиц. Именно поэтому мы приняли решение — разводить в их «водах» необычных обитателей, призванных напомнить чиновникам, благодаря каким личностным качествам эти горы мусора до сих пор отравляют город».
Авторы акции также направили жалобы главе Невского района Алексею Гульчуку.
«Фонтанка» направила запрос администрации района, чтобы узнать, в какие сроки планируется ликвидировать незаконную свалку.
В конце октября чиновники отчитались о ликвидации незаконной свалки на пересечении улицы Тельмана и Октябрьской набережной, в ходе которой вывезли 108 кубометров строительных отходов, старых покрышек. Свалка, на которой побывали Трошин и Леонов, находится через улицу от ликвидированного склада мусора.