Минздрав РФ получит более 197 млн рублей на создание мобильных выездных бригад для помощи в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ получит более 197 млн рублей на создание мобильных выездных мультидисциплинарных бригад для помощи в борьбе с коронавирусом. Распоряжение подписал 18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ — выделить средства в размере 197 901 900 рублей», — говорится в тексте распоряжения.
На организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением коронавируса выделят еще 2 млн рублей.
Контролировать расход средств поручено Минздраву, он же должен отчитаться правительству до 1 февраля 2021 года.