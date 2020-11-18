FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Минздрав РФ получит более 197 млн рублей на создание мобильных выездных бригад для помощи в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ получит более 197 млн рублей на создание мобильных выездных мультидисциплинарных бригад для помощи в борьбе с коронавирусом. Распоряжение подписал 18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ — выделить средства в размере 197 901 900 рублей», — говорится в тексте распоряжения.

На организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением коронавируса выделят еще 2 млн рублей.

Контролировать расход средств поручено Минздраву, он же должен отчитаться правительству до 1 февраля 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Жора  
А зачем вы это планомерно уничтожали?
kagemusha
>мобильных выездных мультидисциплинарных бригад

Что, прочтитЕ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний