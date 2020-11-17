Избиркомам могут дать право инициировать блокировку интернет-агитации. К ней ЦИК относит и «Умное голосование» Навального

В Госдуму 17 ноября внесли законопроект, который наделяет ЦИК и избиркомы субъектов РФ правом обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать страницы или ресурсы в Интернете, если комиссия сочтет, что они нарушают правила агитации. Инициатива была опубликована на сайте парламента.
Проект, который подготовили группа депутатов-членов фракции «Единая Россия», в том числе, Александр Хинштейн. Инициатива корректирует закон об основных гарантиях избирательных прав.
Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право блокировать ресурсы в сети Интернет, на которых размещены агитационные материалы, которые нарушают правила агитации. Соответствующие обращения в надзорное ведомство инициируют Центризбирком (если речь идет федеральных выборах) и комиссии субъектов РФ (если выборы региональные).
В 2019 году в Петербурге попытка признать работу сервиса «Умное голосование» Алексея Навального в судебном порядке обернулась провалом. Оспорить итоги выборов в совет МО «Смольнинское» с использованием этого тезиса пыталась экс-помощница депутата Госдумы Виталия Милонова, кандидат в муниципальные депутаты Анастасия Колб.
Кроме того, в том же году глава ЦИК Элла Памфилова назвала «Умное голосование» вариантом предвыборной агитации, однако нарушений в работе сервиса не усмотрела. Правда, год спустя член Центризбиркома Александр Клюкин высказал противоположное мнение. Он напомнил, что существует запрет на прогнозы, опросы и их публикацию за пять дней до дня голосования.
«"Умное голосование" не предполагает выполнения этого требования, потому что предложения по кандидатам звучат в сетях накануне или непосредственно в день голосования, — заявил тогда он. — Это прямое нарушение. Запрет на агитацию и побуждение избирателей голосовать за того или иного человека в день тишины и день голосования тоже игнорируется».