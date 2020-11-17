Избиркомам могут дать право инициировать блокировку интернет-агитации. К ней ЦИК относит и «Умное голосование» Навального

В Госдуму 17 ноября внесли законопроект, который наделяет ЦИК и избиркомы субъектов РФ правом обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать страницы или ресурсы в Интернете, если комиссия сочтет, что они нарушают правила агитации. Инициатива была опубликована на сайте парламента.



Проект, который подготовили группа депутатов-членов фракции «Единая Россия», в том числе, Александр Хинштейн. Инициатива корректирует закон об основных гарантиях избирательных прав.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право блокировать ресурсы в сети Интернет, на которых размещены агитационные материалы, которые нарушают правила агитации. Соответствующие обращения в надзорное ведомство инициируют Центризбирком (если речь идет федеральных выборах) и комиссии субъектов РФ (если выборы региональные).