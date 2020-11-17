Школьникам из Петербурга за победу в «Большой перемене» дали по миллиону рублей

Финал «Большой перемены» состоялся в международном центре «Артек». Победителями стали 600 школьников, среди них 21 — из Санкт-Петербурга. 12 одиннадцатиклассников из Северной столицы получили по миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9-х и 10-х классов — по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

В число финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» вошёл 21 школьник из Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного.

Двое победителей учатся в 524-й гимназии Московского района Петербурга. Одиннадцатиклассники Екатерина Калмыкова и Влад Овсянко поделились с «Фонтанкой» проектами, над которыми работали на финальном этапе конкурса в «Артеке».

«Я была очень напугана, когда узнала тему финального проекта — «Искусство». Понервничав некоторое время и взяв себя в руки, я смогла сосредоточиться и качественно поработать. Проект моей команды «culture system» направлен на представление искусства будущего в виде синтеза всех его видов, который будет реализован как в офлайн-, так и онлайн-форматах в виде единого интернет-портала и свободной арт-зоны, где каждый сможет реализовать свои творческие идеи», — отметила Екатерина.

«Этот этап, конечно, был уникальным: концерты, мюзикл, флешмобы, лекции с именитыми людьми, выступление президента — это было что-то невероятное. Тема в этот раз звучала так: «Арт-пространство города будущего». Мы с командой создали арт-фестиваль, где представители разных национальностей смогут поделиться своим искусством и перенять культуру друг друга, привнеся в неё элементы собственных особенностей и современных тенденций. Лозунг нашего проекта: «Искусство от всех для каждого», — рассказал Влад.