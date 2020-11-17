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Житель Кронштадта через пожертвования избежал уголовного наказания за поножовщину и липовое водительское удостоверение

Кронштадтский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Виктора Никитина, обвинявшегося в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и подделке документов.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 ноября, июльской ночью Никитин у дома № 9 по Гражданской улице в Кронштадте дважды ранил мужчину ножом в правую ягодицу, а затем продублировал удары уже в левую ногу.

В конце августа Volkswagen Passat Никитина сотрудники ГИБДД остановили у дома № 80 по улице Восстания. В качестве документа он предъявил им поддельное удостоверение, распечатанное на струйном принтере.

На заседании во вторник пострадавший от ножа М. попросил суд прекратить уголовное дело, так как обидчик загладил перед ним вину.

Сам Никитин и его защитник подали ходатайство о прекращении дела о подделке документов, так как тяжесть у преступления небольшая, а обвиняемый ранее не был судим. Также подсудимый подарил Кронштадтскому комплексному центру соцобслуживания предметы личной гигиены и пожертвовал некую сумму в адрес фонда «Подари жизнь».

Суд прекратил уголовное дело в отношении Никитина по статье об умышленном причинении вреда здоровью за примирением сторон. Уголовное преследование по статье за подделку документов также прекращено с назначением штрафа в 10 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

2 ударная
Сколько денег дали...
Петр Петров
Очень интересно, и за какие же деньги можно воткнуть безнаказанно нож в краснопузика???
Владислав М
Порезал человека и откупился. Россия - страна возможностей. Были бы деньги.
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