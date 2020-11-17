Житель Кронштадта через пожертвования избежал уголовного наказания за поножовщину и липовое водительское удостоверение

В конце августа Volkswagen Passat Никитина сотрудники ГИБДД остановили у дома № 80 по улице Восстания. В качестве документа он предъявил им поддельное удостоверение, распечатанное на струйном принтере.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 ноября, июльской ночью Никитин у дома № 9 по Гражданской улице в Кронштадте дважды ранил мужчину ножом в правую ягодицу, а затем продублировал удары уже в левую ногу.

На заседании во вторник пострадавший от ножа М. попросил суд прекратить уголовное дело, так как обидчик загладил перед ним вину.



Сам Никитин и его защитник подали ходатайство о прекращении дела о подделке документов, так как тяжесть у преступления небольшая, а обвиняемый ранее не был судим. Также подсудимый подарил Кронштадтскому комплексному центру соцобслуживания предметы личной гигиены и пожертвовал некую сумму в адрес фонда «Подари жизнь».



Суд прекратил уголовное дело в отношении Никитина по статье об умышленном причинении вреда здоровью за примирением сторон. Уголовное преследование по статье за подделку документов также прекращено с назначением штрафа в 10 тысяч рублей.

