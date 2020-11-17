FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

ДТП на Большевиков попало на видео: автобус протаранил стоящий на остановке автомобиль

Минувшей ночью горожане стали свидетелями аварии у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Фотографии с места событий они опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 17 ноября. «Фонтанка» отыскала видеозапись момента столкновения.

Фонтанка.ру

По информации очевидцев, ДТП произошло недалеко от входа в городскую подземку на проспекте Большевиков. Участников аварии было трое: автобус и два автомобиля. Об этом также свидетельствуют опубликованные снимки.

Судя по видеозаписи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», автобус врезался в стоящую на остановке машину, а та, в свою очередь, в припаркованный чуть дальше автомобиль.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Свидетели происшествия утверждают, что есть погибший. «Водитель транспортного средства скончался во время движения. Из-за этого и произошло такое ДТП», — написал один из комментаторов под записью. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

261217951
Наказал одним ударом наглецов.
USSR_forever
давно пора разрешить городскому транспорту таранить тех, кто встаёт на его место.... закон-законом, но чисто по человечески остановка - не парковка, и автобусу как-то туда надо и подъехать и выехать... я давно говорю, что надо всю 1-ю полосу по всей стране отдать под городской транспорт, развесив знаки "остановка и парковка запрещены, работает эвакуатор" - так мы победим пробки! коль дороги не расширяют, то надо использовать то, что есть. Дороги строили - чтобы по ним ехать, а не для парковки мусорных вёдер.
Dima79
А если бы не было на остановке машин и он врезался в машины, которые стояли дальше, что бы вы тогда здесь писали? Вы как те "очевидцы" об умершом водители, лишь бы поп....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний