Минувшей ночью горожане стали свидетелями аварии у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Фотографии с места событий они опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 17 ноября. «Фонтанка» отыскала видеозапись момента столкновения.
Фонтанка.ру
По информации очевидцев, ДТП произошло недалеко от входа в городскую подземку на проспекте Большевиков. Участников аварии было трое: автобус и два автомобиля. Об этом также свидетельствуют опубликованные снимки.
Судя по видеозаписи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», автобус врезался в стоящую на остановке машину, а та, в свою очередь, в припаркованный чуть дальше автомобиль.
Свидетели происшествия утверждают, что есть погибший. «Водитель транспортного средства скончался во время движения. Из-за этого и произошло такое ДТП», — написал один из комментаторов под записью. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в аварии никто не пострадал.