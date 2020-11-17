В квартире на Пискарёвке изнасиловали уральца. Несмотря на травмы прямой кишки, потерпевшим он себя не считает

Житель Челябинской области попал в Петербурге в непростую ситуацию. Сперва его заманили в гости, затем избили и изнасиловали, а после заставили написать долговую расписку.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, накануне около пяти утра в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение от 35-летнего уральца. Он рассказал, что мужчина и женщина пригласили его в гости в квартиру дома №79/3 на проспекте Науки. Ничто не предвещало беды, когда жителя Челябинской области начали избивать. Гостеприимный хозяин якобы начал колотить приглашенного руками, а затем и вовсе совершил в отношении него действия сексуального характера. На этом мучения приезжего не закончились. По угрозой расправы его вынудили написать долговую расписку на 350 000 рублей.

