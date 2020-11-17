В квартире на Пискарёвке изнасиловали уральца. Несмотря на травмы прямой кишки, потерпевшим он себя не считает

Житель Челябинской области попал в Петербурге в непростую ситуацию. Сперва его заманили в гости, затем избили и изнасиловали, а после заставили написать долговую расписку.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, накануне около пяти утра в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение от 35-летнего уральца. Он рассказал, что мужчина и женщина пригласили его в гости в квартиру дома №79/3 на проспекте Науки. Ничто не предвещало беды, когда жителя Челябинской области начали избивать. Гостеприимный хозяин якобы начал колотить приглашенного руками, а затем и вовсе совершил в отношении него действия сексуального характера. На этом мучения приезжего не закончились. По угрозой расправы его вынудили написать долговую расписку на 350 000 рублей.
Буквально через десять минут на указанный адрес приехали патрульно-постовые полицейские, отряд ГИБДД, вневедомственная охрана. Из квартиры вывели неработающего 41-летнего жителя Воронежской области и местную 39-летнюю даму. Обоих доставили в отдел. Сотрудники ГУ МВД также забрали с собой постельное белье, расписку, мобильные телефоны, ноутбук и смарт-часы.
Днём из больницы пришла телефонограмма, в которой сообщалось, что 35-летний житель Челябинска обратился к ним с травмами прямой кишки и после оказания помощи был отпущен. Около пяти вечера гражданин написал заявление, в котором попросил прекратить проверку его ночных сообщений, так как потерпевшим он себя не считает.
По данным «Фонтанки», задержанная петербурженка в декабре 2014 года осуждалась за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 5 лет лишения свободы условно.