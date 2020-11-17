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Минстрою предложили проверять электропроводку в квартирах

В России предлагают проводить обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах и жилых домах.

Письмо с таким предложением главе Минстроя Иреку Файзуллину направили Общественная палата РФ и НП «ЖКХ Контроль», идею поддерживает и общественный совет при Минстрое, пишут 17 ноября «Известия».

Сейчас управляющие компании проверяют проводку только в подъездах дважды в год. За состояние электросетей в квартирах отвечают жильцы. Срок службы проводки составляет в среднем около 30 лет. При прокладке внутри стен она способна работать дольше, но из-за больших нагрузок от электроприборов может выйти из строя. По подсчётам экспертов, проблемы с электропроводкой нередко вызывают короткие замыкания, что является причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде.

Реализовать инициативу сложно: собственники жилья не обязаны пускать проверяющих, отмечают в УК. Поэтому в НП «ЖКХ Контроль» предлагают ввести персональную ответственность за нарушения порядка проверки.

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Комментарии (8)

тат2007amg
Дык уже и так проверяют вовсю - то газ, то проводку со счетчиками, то окна - каждую неделю звонят..
-4°
МинстрУю
Alex001
Берите проще. Под т.н. "проверки" будет выделяться энная сумма денег. Попутно списываться ответственность.
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