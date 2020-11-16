Частный Crew Dragon летит к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 миллиардера Илона Маска с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, успешно стартовала к МКС из Космического центра Кеннеди и направляется к МКС, сообщает пресс-служба NASA. К орбитальнй станции корабль пристыкуется примерно через сутки.

NASA указывает, что старт состоялся из Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 03:27 мск (19:27 по Североамериканскому восточному времени), а добираться до МКС корабль будет 27 с половиной часов. На борту космического корабля находятся три астронавта NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути, они должны проработать на орбите шесть месяцев.

«Это великий день для Соединенных Штатов Америки и великий день для Японии, — сказал после успешного старта корабля глава NASA Джим Бриденстайн. — Мы с нетерпением ждем еще многих лет плодотворного сотрудничества — не только на околоземной орбите, но и на всем пути к Луне».

Crew-1 — это первый ротационный полет американского коммерческого космического корабля с космонавтами на космическую станцию после официальной сертификации космической системы Crew Dragon. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи присоединятся к экипажу 64-й экспедиции командующего Сергея Рыжикова, бортинженеров Сергея Куд-Сверчкова и астронавта NASA Кейт Рубинс.