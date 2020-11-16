В Петербурге задержали мужчину, который поджег автомобиль риелтора в пятницу, 13-го
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге иномарки риелтора. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
«Ниссан Кашкай» загорелся около пяти утра в пятницу, 13-го, у дома 33 по проспекту Пархоменко.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что автомобиль принадлежит 39-летнему риелтору. В результате возгорания иномарка выгорела частично, пострадавших нет», — сообщает главк.
ГУ МВД по Петербургу
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
В ночь на 15 ноября оперативники задержали по подозрению в совершении данного преступления 42-летнего неработающего жителя г. Ломоносова.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мотивы его противоправных действий устанавливаются.