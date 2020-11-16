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16.11.2020 09:56
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В Петербурге задержали мужчину, который поджег автомобиль риелтора в пятницу, 13-го

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге иномарки риелтора. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

«Ниссан Кашкай» загорелся около пяти утра в пятницу, 13-го, у дома 33 по проспекту Пархоменко.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что автомобиль принадлежит 39-летнему риелтору. В результате возгорания иномарка выгорела частично, пострадавших нет», — сообщает главк.

ГУ МВД по Петербургу

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

В ночь на 15 ноября оперативники задержали по подозрению в совершении данного преступления 42-летнего неработающего жителя г. Ломоносова.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мотивы его противоправных действий устанавливаются.

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Комментарии (3)

latnik
Чуваки! Когда вы поджигаете машину человека, которому хотите отомстить, помните, что рядом с этой машиной, стоят авто людей, ничем не задевших ваше самолюбие ! Им-то за что страдать? Помните об этом, ущербные уроды!
killbeachtrash
Очень давно еще в 90 Дмитрий Синочкин сказал хорошую фразу " Прошел год..клиенты так и не поняли за что они должны платить риелтерам...". Но тогда и инета не было в таком количестве услуг и ногами приходилось бегать много, а теперь эта фраза ну просто уже в "десятку".
Maik5
Мотив понятен. Отблагодарил за хорошую работу.
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