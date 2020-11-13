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13.11.2020 14:50
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На Пархоменко тушили Nissan. Камера засняла, как некто бросил на машину горящий предмет

Ранним утром 13 ноября в Выборгском районе Петербурга тушили горящий автомобиль. Начало пожара попало на камеру видеонаблюдения: заполыхать машине явно помогли.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 33 по улице Пархоменко загорелся автомобиль Nissan Qashqai. В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что вызов на Пархоменко поступил дежурному в 4:30.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Потушили автомобиль за 15 минут. У кроссовера обгорел капот и подкапотное пространство. Пострадавших при пожаре нет, соседние автомобили тоже не пострадали.

Позднее в Сети появилось видео с камеры наблюдения, которая запечатлела начало пожара. На записи видно, как некто бросает горящий предмет на припаркованный автомобиль и убегает. Вскоре от предмета огонь переходит на машину.

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Комментарии (2)

261217951
Камеры развод для лохов. Типа безопасность и всё такое.
zelf
Отличные камеры.
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