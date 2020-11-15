Петербуржец за 15 миллионов рублей обещал уладить вопросы с уголовным делом и отправился в СИЗО

Петербуржец за 15 млн рублей предложил уладить вопросы с уголовным делом и сам отправился за решетку. Суд арестовал его на два месяца по делу о посредничестве во взятке.



Как сообщила 15 ноября Объединенная пресс-служба судов города, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Родиона Шушакова вынес Петроградский районный суд.



Следствие полагает, что Шушакову стало известно, что в Главном следственном управлении городского главка расследуется уголовное дело и проводятся следственные действия, направленные на изобличение возможной противоправной деятельности сотрудника офиса ПАО СПб «ТрансКапиталБанк». По предварительной информации, он обратился к своему знакомому и попросил передать подозреваемому сотруднику, что непривлечение к уголовной ответственности обойдется в 15 миллионов рублей. Тот на словах согласился и обратился в УСБ.

