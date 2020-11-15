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15.11.2020 16:04
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Петербуржец за 15 миллионов рублей обещал уладить вопросы с уголовным делом и отправился в СИЗО

Петербуржец за 15 млн рублей предложил уладить вопросы с уголовным делом и сам отправился за решетку. Суд арестовал его на два месяца по делу о посредничестве во взятке.

Как сообщила 15 ноября Объединенная пресс-служба судов города, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Родиона Шушакова вынес Петроградский районный суд.

Следствие полагает, что Шушакову стало известно, что в Главном следственном управлении городского главка расследуется уголовное дело и проводятся следственные действия, направленные на изобличение возможной противоправной деятельности сотрудника офиса ПАО СПб «ТрансКапиталБанк». По предварительной информации, он обратился к своему знакомому и попросил передать подозреваемому сотруднику, что непривлечение к уголовной ответственности обойдется в 15 миллионов рублей. Тот на словах согласился и обратился в УСБ.

Деньги — 100 000 рублей и муляж 14 900 000 рублей — мужчине передали 13 ноября в машине у дома 7/5 по Мытнинской набережной, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (1)

ment_52
Не очень квалифицированное сообщение.
Не указан статус субъекта. Имел он какие-то реальные полномочия, или деловые связи, с лицом, уполномоченным принимать законное решение по делу?
Возможно, он был ничто и звать никак. Тогда "паровозным" составом для него будет мошенничество. А посредничество на прицепе.
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