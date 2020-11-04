Переводчик «Бесконечной шутки» привезет в Петербург роман про секты

В Петербург приедет писатель, переводчик и эссеист Алексей Поляринов. В Доме книги и независимом книжном «Все свободны» состоятся презентации его нового романа «Риф», ради которого автор читал научные статьи о принципах работы сект. (18+)

Восьмидесятые годы, СССР, девушка по имени Кира живет среди оленей и охотников в закрытом северном городе. Однажды туда приезжает историк, который собирает материалы о восстании местных рабочих. Кира о бунте ничего не знала, и ей очень интересно, но в то же время ее пугает этот странный новый человек.

Девяносто седьмой год, США, девушка по имени Ли переводится в Миссурийский университет, чтобы учиться у знаменитого антрополога Юрия Гарина. Она попадает в странную группу студентов, которая организует вокруг своего учителя нечто похожее на культ. Ли от преподавателя в восторге, но что-то ее настораживает.



Наши дни, Россия, у девушки по имени Таня пропадает мать, с которой у них сложные отношения. Довольно быстро Таня узнает, что мать ушла в секту — и теперь дочери придется ее спасать, подвергаясь шантажу и преследованию, а затем вступить в открытое противостояние.



Истории трех героинь сойдутся довольно неожиданным образом, но каждая сюжетная линия «Рифа» углубляет тему насилия. А если немного расширить ее и наложить на современные реалии, то станет понятно, что это роман не столько о сектах, сколько об определенном типе культуры, предпочитающей закрытость — открытости, а забывание — проговариванию.



Первое выступление Алексея Поляринова состоится 9 ноября в 19:00 в Доме книги (Невский, 28). Всех гостей просят надеть маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Вход свободный.

