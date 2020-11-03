Разыскиваются профессионалы: где строительной отрасли взять кадры в новых условиях

Отток приезжих из стран ближнего зарубежья осложнил ситуацию с кадрами в строительной отрасли. Но помимо «рабочих рук» на стройке нужны и «головы» — в первую очередь, те, кто успел повысить квалификацию или освоить новые специальности.





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Мнения по кадровому вопросу среди участников рынка разделились — кто-то считает нехватку сотрудников в отрасли довольно серьезной, другие полагают, что поводов для паники пока еще нет. Но в новых экономических условиях, несомненно, искать новые подходы в рекрутменте необходимо. Дефицит — и есть, и нет Кадровое обеспечение строительной отрасли сегодня, несмотря на мировую ситуацию с пандемией, находится на достаточно стабильном уровне. Но в условиях пандемии и связанных с ней психологических и административных ограничений, возникают предпосылки к нехватке специалистов некоторых строительных направлений, например, по монолитным и кровельным работам. Все это — в дополнение к существовавшим до этого проблемам отрасли.

— Только в начале двухтысячных, когда строительство жилья стало приоритетом экономической политики, государство обратило внимание на кадровые проблемы отрасли, — подчеркивает координатор НОСТРОЙ по СПб Александр Вахмистров. — Возрождению интереса к профессии будет способствовать переформатирование системы взаимодействия школ, профильных училищ, вузов и работодателей. — Говорить о каком-либо дефиците кадров пока нельзя. Но уже сегодня мы можем предположить, что в ближайшем будущем возникнет дополнительная потребность в рабочей силе, — считает Андрей Паньков, директор по строительству объединения «Строительный трест». — Дело в том, что строительная отрасль Северо-Запада, как и многие другие сектора экономики, постоянно подпитывается кадрами из других регионов. — В Санкт-Петербурге от 40% до 80% нерезидентов РФ занято на строительных объектах, — уточнила генеральный директор «Петербургского строительного центра» Ирина Белинская. — Это в основном тяжелые профессии, такие как каменщик, кровельщик, плиточник, штукатур и др. Правила въезда трудовых мигрантов в Россию могут ужесточить, и это серьезно затронет строительную отрасль города и приведет к нехватке огромного количества специалистов. Строительная отрасль испытывает острый кадровый голод, особенно в современных условиях «экономической» пандемии. Не хватает, в первую очередь, квалифицированных рабочих, младшего техперсонала и ИТР.



В тройке самых востребованных строительных специальностей директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург» Анна Лях отметила такие, как монолитчики, каменщики, отделочники, за ними следуют сварщики, электромонтажники, сантехники. Не хватает грамотных инженеров-«сетевиков», отвечающих за отопление и вентиляцию, водоснабжение и канализацию, слаботочные сети. По словам эксперта, проектировщиков слаботочных сетей мало где учат, часто в профессию приходят рабочие, которые устанавливали сети на объекте, и знающие основные «узкие» места проектов. — Как девелопер №2 по объемам строительства в России мы всегда нуждаемся в квалифицированных рабочих кадрах, — рассказала директор по персоналу «Группы ЛСР» Полина Голубева. — К сожалению, престиж рабочих профессий в нашей стране невысок, количество образовательных учреждений, выпускающих таких специалистов, невелико, а сотрудники «старой закалки», с советским образованием и опытом, выходят на пенсию. Нам постоянно приходится конкурировать за квалифицированные кадры, в том числе и с организациями, которые до сих пор используют «серые» и «черные» схемы оплаты труда, предлагая более высокую зарплату и гибкий график за счет несоблюдения режимов труда и отдыха, отсутствия социальных гарантий и даже минимального соцпакета.

По данным hh.ru Северо-Запада, петербургские компании в первом полугодии опубликовали более 41 тысячи предложений о работе со средней зарплатой в 60 тысяч рублей. Самый высокий спрос в Петербурге в строительстве сохраняется на инженеров ПТО (5% от всех вакансий за период) сварщиков, электрогазосварщиков (по 2,5%), инженеров-сметчиков (2,3%), электромонтажников (1,5%), геодезистов (1,3%), специалистов по охране труда (1,1%). А среди резюме 36% принадлежат инженерам. При этом средние предлагаемые зарплаты по ряду этих позиций в вакансиях по стране оказались выше, чем в Северной столице. Например, зарплата электрогазосварщиков в России поднялась до 60 тысяч рублей, а петербургские компании в среднем предлагают 57,5 тысяч рублей, тот же разрыв есть и в зарплатах геодезистов, сварщиков. С другой стороны, инженеры-сметчики, электромонтажники, специалисты по охране труда и слесари-сантехники в Петербурге могут рассчитывать на доход выше среднего по стране — с зарплатой 40 тысяч рублей. Зарплатные ожидания строителей из Петербурга, по данным hh.ru, оказались на 10 тысяч больше того, что могут предложить работодатели, — 70 тысяч рублей.

Хороша ли подготовка В 90-х годах строительная отрасль страны пришла в упадок и профессия строителя перестала быть популярной, отмечает Ирина Белинская. В результате большая часть работников на стройках — предпенсионного возраста, а также нерезиденты РФ. — Исчезает система подготовки кадров среднего звена (мастер, прораб и др.). Подготовленность нынешних выпускников строительных факультетов, колледжей и лицеев находится на низком уровне, в связи с отсутствием мотивации студентов к обучению, — сетует она. — Вместе с ростом среднего возраста преподавателей растет и возраст оборудования, который находится в мастерских учебных заведений. У большей части выпускников отсутствуют практические навыки работы на стройках. При этом уровень подготовки инженерно-технических работников остается высоким, считает Андрей Паньков, за последние годы профильные вузы стали выпускать достаточно квалифицированных специалистов, адаптированных к современным реалиям и технологиям. А вот кадры рабочих специальностей, действительно, менее качественно подготовлены, поэтому на строительной площадке для них проводится дополнительное обучение.

— Все необходимые для рабочего процесса навыки они получают уже непосредственно здесь, — рассказал Паньков. — Помимо обучающих курсов для молодых специалистов проводятся внутренние соревнования, где они оттачивают мастерство. Кроме того, у нас действует система мотивации, которая стимулирует работника на дальнейший профессиональный рост. Мы заинтересованы в развитии наших кадров. — За последнее время качество подготовки специалистов стало выше, — отмечает и Анна Лях. — Вузы, ссузы стали активно вовлекать в учебный процесс работодателей, приглашать на защиты курсовых и дипломных работ, использовать при написании итоговых работ не только теорию, но и практические кейсы. Эксперты отрасли приглашаются для проведения лекции, так что со студенческой скамьи молодые специалисты вовлекаются в строительные процессы и реальные задачи для бизнеса. У компании «Главстрой Санкт-Петербург» есть договоры о долгосрочном сотрудничестве с крупнейшими профильными вузами. — Компания активно участвует в Ярмарках вакансий, Молодежном карьерном форуме для студентов и выпускников вузов и других карьерных мероприятиях, привлекает студентов к практикам и стажировкам. Лучшие из них при наличии вакантных мест приглашаются на работу.

Полина Голубева также отметила высокий уровень инженерно-технического состава — это касается как специалистов с большим опытом работы, так и молодых сотрудников. Несмотря на это, в «Группе ЛСР» действуют различные образовательные программы как для специалистов строительно-инженерного направления, так и менеджеров по продажам и управляющего состава. Обучение проходит как в лицензированных образовательных центрах компании, так и с привлечением сторонних организаций — в данном случае все зависит от темы, направления и т.д. Также с ростом квалификации и опыта сотрудника и инфляции увеличивается зарплата. У самих учебных заведений тоже есть своя позиция по этому вопросу. — Сварщик — главнейшая профессия в строительной индустрии — металлические строительные конструкции держатся на сварке, — говорит научный руководитель ООО «УНТЦ «Сварка» СПК, эксперт в области сварки в составе Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, Алексей Левченко. — Многие учебные центры не успевают за изменениями, быстро проходящими в технике и технологии строительства, и квалификация сварщиков становится ниже современного уровня требований к профессии. Работодатели экономят на повышении квалификации кадров и от этого качество сварных конструкций снижается. Вообще, основной проблемой эксперт назвал стремление штатных учебных центров сэкономить на обучении практическим навыкам. Но на выручку отделам кадров строителей пришел президентский указ о разработке новых профстандартов с постоянно изменяющимися требованиями к работникам при выпуске продукции и строительстве. Соответствовать эти стандартам непросто. — Наставники давно где-то «потерялись» или спрятались по предприятиям, — добавляет Левченко. — Материально-техническая часть учебных заведений недостаточно содержательна, ведь новое сварочное оборудование очень дорого и требования профстандартов для учебных заведений затруднительны. Инертность учебных заведений, привыкших работать по прежним учебным программам, мешает быстро модернизироваться и перейти на ФГОСы с учетом требований времени. Знания стройки будущего Одной из тенденций на кадровом рынке строительства, к примеру, можно назвать появление специалистов в области BIM- проектирования. — В последние годы активно развиваются BIM-технологии, что позволяет целостно взглянуть на процесс строительства от заказчика до потребителя, от создания проекта до передачи ключей, — уточнила Анна Лях. — В связи с этим востребованы BIM-координаторы — специалисты, которые непосредственно координируют процессы проектирования с использованием BIM-технологии на уровне конкретного проекта. BIM-технологии ускорят процесс проектирования и уменьшат количество ошибок. Также активно развивается «бережливое» производство в строительстве, что позволяет убирать потери строительного цикла. Впрочем, как отмечают в «Строительном тресте», за 28 лет, которые компания возводит жилые комплексы, технически процесс строительства изменился не принципиально. Поэтому нельзя сказать, что возникла потребность в каких-либо новых специальностях на строительной площадке. — Другое дело, что сегодня в процессе все больше задействованы информационные технологии, — говорит Андрей Паньков. — Поэтому строителям необходимо получать дополнительные навыки: от информационного обмена до компьютерного моделирования. Можно сказать, что строительные специальности остались прежними, лишь потребовалось повышение квалификации всех участников процесса, в том числе и на строительной площадке, включая бригадиров и младший состав. Привлечь и увлечь Для повышения уровня кадров используют и нестандартные методы, а будущих специалистов начинают искать еще за школьной партой. — В петербургских общеобразовательных школах по инициативе «Объединения строителей СПб» открыты шесть специализированных строительных классов, — рассказал член Совета НОСТРОЙ, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — Наша задача — увлечь молодых людей, дать им почувствовать вкус к профессии. В перспективе хотим, чтобы в каждом районе города одна-две школы готовили выпускников, планирующих стать специалистами в области строительства». Кроме того, в Санкт-Петербурге в 2020 году, с соблюдением всех мер безопасности состоялся конкурс «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур». В ноябре этого года планируется проведение еще ряда очных состязаний — «Лучший сварщик», «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда». — Конкурсы профмастерства повышают престиж рабочих профессий (наряду с профессионалами соревнуются и ученики), развивают наставничество, давно забытое с советских времен, повышают и подтверждают квалификацию, помогают в профориентация и дают трудоустроиться будущим специалистам, — говорит Ирина Белинская. — Строительные компании не всегда мотивированы в участии своих сотрудников в отличие от самих работников. Основная причина — нежелание отрывать сотрудника от трудового процесса, тратить время на подготовку участника. В 2010 году в Санкт-Петербурге зародился конкурс «Строймастер» в различных номинациях — как по рабочим профессиям, так и среди ИТР. — Мы со строителями ежегодно организуем конкурсные площадки по сварочным технологиям — разве что в этом году пропустили из-за пандемии, — рассказал директор колледжа им. А.Г. Неболсина Владимир Палагин. При этом комплексных заявок на подготовку кадров от строительных организаций в колледже немного- все дело в неопределенности, строителям сложно угадать, что будет завтра и рассчитать потребность в кадрах. Но колледж выпускает и множество смежных специалистов, востребованных при строительстве промышленных и жилых зданий — сварщики, электромеханик по лифтам, специалисты по монтажу кондиционеров, вентиляционных и сантехнических систем, лифтового оборудования. Отсюда выходят специалисты по наладке и монтажу электрооборудования, силовых сетей В этом году здесь открыли специальность по монтажу и эксплуатации систем газоснабжения, и стали единственными в городе, кто готовит специалистов среднего звена по этому направлению — Обеспеченные и аккредитованные учебные заведения, например, СПБГБ ПОУ «Охтинский колледж», могут поставлять строительной отрасли нужные квалифицированные кадры, однако остальное большинство их не ориентированы на работу по профстандартам, — уточнил Алексей Левченко. — При этом работодатель получает рабочих со старинными навыками. Прежде всего, надо решить проблему повышения квалификации учебных мастеров и преподавателей, чтобы они стали современными педагогами. Анна Романова, «Фонтанка.ру»