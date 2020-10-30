Смольный: половина петербургских предприятий все еще не готова соблюдать коронавирусные стандарты

С 26 октября петербургские предприниматели подали заявки на получение 15 тысяч QR-кодов, подтверждающих готовность соблюдать коронавирусные стандарты безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 октября заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. По его словам, заявки уже одобрены или находятся на модерации.

Всего в Петербурге 247 тысяч действующих налогоплательщиков. Организаций, которые должны получать QR-коды, 120 тысяч. До начала кампании по контролю, которая стартовала 26 октября, их оформили 40 тысяч. «Рост 30% за неделю», — сказал Александр Ситов.