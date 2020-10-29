Кирдык Америке?

Однако если посмотреть фильм Алексея Балабанова сегодня, то можно легко заметить в его второстепенных сценах жизни в США отражение тех событий, которые ныне потрясают страну. Это и лицемерная политкорректность (вспомните сцену у костра), и быт негритянской (намеренно не перехожу на современный лживый язык, хотя вполне им владею) общины, и симпатичный американский трудяга за рулем (сегодня он явно голосовал бы за Трампа), а также униженное положение человека с белой кожей (пусть в фильме это показано через опустившуюся на дно русскую эмигрантку, но не стоит зацикливаться на конкретной ситуации: в свете современного стояния на одном колене можно подумать и об обобщениях).



Что же произошло с США? Если очень коротко, то их поразил новый социализм. Сбываются мрачные предчувствия Айн Рэнд. Начался он с формирования союза интеллектуальных болтунов и тех, кто желает жить за чужой счет. В американских университетах много лет накапливалась и изготавливалась масса лиц с никому, по большому счету, не нужными дипломами социологов, политологов, культурологов и т. п. Да и экономисты во многом избыточны. Ядро этой братии в лице академического сообщества (так в США именуют университетских преподавателей) чувствовало угрозу своему привилегированному положению, поскольку осознавало, что занимается выпуском не востребованной продукции. Как быть?

Нужно создать такую идеологию, на которую будет массовый спрос. Традиционный американский индивидуализм для этих целей не годился, ибо выпускникам гуманитарных факультетов он противен в силу их никчемности в полезных делах. В результате подняли на щит нечто ему противоположное — социальную справедливость, но не в форме идей обветшавшего марксизма (американский пролетарий к нему оказался глух), а в виде разжигания претензий на привилегии провозглашенных угнетенными меньшинств (хотя до сих пор не возьму в толк, почему таковым считаются численно преобладающие женщины). В последние годы произошел качественный сдвиг: эти меньшинства объединились в своем противостоянии американскому образу жизни и образу мыслей, оттеснив их на периферию. В одной колонне шагают радикальные феминистки, зеленые, нелегальные мигранты, представители ЛГБТ, черные расисты (BLM — «Черные жизни имеют значение» и т. п. ), антифа и прочие борцы за «лучший новый мир».



Университетские интеллектуалы в результате получили широкую общественную поддержку (что весьма немаловажно) и стали выпускать уже пользующийся спросом продукт, работающий в связке с этими движениями и укрепляющий их идеологию. Более того, объединенные нон-конформисты перетянули на свою сторону и начали подминать под себя значительную часть американского истеблишмента. В этом плане очень характерна президентская кампания демократов: с одной стороны престарелый Джо Байден (из «бывших»), а с другой стороны — его кандидат на пост вице-президента, чернокожая прокурорша Камала Харрис, представляющая самый «обновленческий» в плане практического восприятия новой идеологии штат США — Калифорнию.

Подрывная деятельность университетов стала основой переворота в позиции ведущих СМИ в США. Их кадровые нужды стали восполнять выпускники, воспитанные в новом, антиамериканском духе политкорректности. Я бы определил последнюю как идеологию погони за привилегиями (по-научному — поиск ренты). В XXI веке этот дух перешел от слов к делам, разрушительным для социального порядка США и их экономики. Об этом можно написать не один десяток статей. Здесь же отмечу только, что в американскую практику удалось внедрить инструмент тоталитаризма: связь общественного поведения с занятостью (повел себя не так или сказал не то, что угодно «политкорректным», — уволен). Один из топ-менеджеров компании «Боинг» пострадал из-за статьи 30-летней давности о том, что женщины менее способны управлять воздушными лайнерами, чем мужчины. Неудивительно, что при такой кадровой политике новые «Боинги» стали падать один за другим.



Однако первую поправку Конституции США (свобода слова) первыми отменили университеты. Лет 10 назад консервативному либертарианцу, известному профессору философии и экономики Гансу-Генриху Хоппе было запрещено преподавать из-за того, что он на лекции по экономике привел такой пример: у однополых пар норма дисконтирования (коэффициент снижения ценности будущих благ по отношению к настоящим) выше, поскольку у них нет детей и им не надо думать об их будущем. Кто-то из студентов из «оскорбленных чувств» нажаловался надзирателю за положительной дискриминацией (affirmative actions), или, если перевести на советский язык, секретарю парткома по идеологии, и бедный профессор был вызван «на ковер» отвечать за свой язык. Сегодня его в лучшем случае бы уволили, а тогда просто перевели исключительно на научную работу. Времена были еще относительно (хотел написать — либеральные, но вспомнил, что в США либералами именуют себя как раз те, кто преследует таких, как Хоппе) вегетарианские.

Произвол американских либералов породил сопротивление. Кульминацией его стало избрание Трампа на должность президента США. За него проголосовала не потерявшая свое «я» Америка. К сожалению, большинство его избирателей принадлежат к старшему поколению, а американская молодежь массово поражена нигилизмом. Это очень напоминает положение в России в конце XIX — начале XX веков. Чем это закончилось — мы знаем хорошо. Лично я далек от восхищения Трампом (некоторые выкрутасы и плохое образование этого политика не красят), но был бы гражданином США — голосовал бы за него без колебаний.



Несмотря на дружные антитрамповские вопли американских СМИ и прогнозы социологов, я полагаю, что у Трампа есть шансы остаться президентом еще на 4 года. Дело в том, что подлинные американцы настолько затравлены «политкорректными», что они отвечают на вопросы социологических обследований о своих симпатиях на предстоящих в следующий вторник президентских выборах столь же откровенно, сколь откровенно в России отвечают на вопросы о поддержке президента Владимира Путина. А голосуют — иначе. Там пока еще голосование matters (имеет значение).

Так что новая левая Америка может и в 2020 году получить фигу. Приятно будет почитать её истерику (мачизм, системный расизм, белый нативизм и что там еще в её арсенале по части ругани). Если спящий старичок Байден продует выборы, то появится шанс организационного раскола демократов на партию умеренных и партию радикалов. В таком состоянии они и в ближайшем будущем не смогут выиграть у республиканцев.

Радует и назначение судьей Верховного суда США Эми Баррет: после него у консерваторов преимущество 6:3. По сути, это конституционный суд, принимающий ключевые для жизни страны решения (только, пожалуйста, не сравнивайте с Конституционным судом России — членов последнего даже гласного несогласия лишают).



В то же время перспективы у США даже в случае победы Трампа не лучшие. Раньше или чуть позже, но демографическая структура даст о себе знать. И тогда США перестанут быть Западом. Не в географическом, а в социальном смысле. Goodbye, Aмерика?

Андрей Заостровцев

