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28.10.2020 20:55
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина претендует на пост Президента МРО «Северо-Запад»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина стала кандидатом на пост президента общественной организации «Межрегиональное объединение региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад»». Как сообщили в пресс-службе РФС в среду, 28 октября, ее единогласно поддержали Калининградская областная федерация футбола и Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Общественная организация «Межрегиональное объединение федераций футбола (МРО) «Северо-Запад» создана в июне 1995 года. В настоящее время в ее состав входят федерации футбола Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Выборы будут проведены внеочередным Общим собранием МРО 15 декабря 2020 года.

Елена Илюхина — член правления, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Газпром нефть». Заслуженный юрист Российской Федерации. Член Федерации футбола Санкт-Петербурга. С 2018 — член совета директоров футбольного клуба «Зенит». С 2019 года — председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит».

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